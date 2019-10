Damascus kêu gọi lực lượng người Kurd gia nhập quân đội Syria

Các đơn vị người Kurd của liên minh vũ trang Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) có thể được sáp nhập vào lực lượng chính phủ Syria, nhật báo Al-Akhbar (Pakistan) ngày 30-10 cho hay.

Tờ Al-Akhbar cho hay Damascus thúc đẩy việc giải tán SDF, Các Đơn bị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) và các đội cảnh sát để họ gia nhập quân đội Syria và các cơ quan thực thi pháp luật.

Chính phủ Syria lên kế hoạch khôi phục hoạt động của các cơ quan nhà nước trong khu vực do SDF kiểm soát trước đó. Các quan chức của chính quyền tự trị người Kurd đã được cung cấp việc làm ở đó. Người dân Syria sẽ hỗ trợ luật pháp và bảo đảm trật tự trong các khu dân cư.



Một binh sĩ Syria cầm chân dung Tổng thống Syria Bashar al-Assaf và vẫy vờ Syria, trong khi một người khác chuẩn bị treo cờ vàng của lực lượng dân quân người Kurd (YPG). Ảnh: GETTY

Theo tờ báo, lực lượng dân quân người Kurd chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát cho lộ trình ngày. Lộ trình quy định các khu vực al-Hasakah, Raqqa và Đông Deir ez-Zor sẽ lại thuộc thẩm quyền của chính phủ Damascus.

“Người Kurd chưa từ bỏ kế hoạch của riêng họ, dưới sự hỗ trợ của Mỹ, các giếng dầu ở đông bắc Syria vốn cung cấp cho sự tồn tại quyền tự trị hiện tại của họ”, tờ Al-Akhbar viết.

Theo hãng thông tấn SANA (Syria), trong một thông cáo báo chí gửi tới SDF, Bộ Quốc phòng Syria ngày 30-10 cho hay họ sẵn sàng chấp nhận bất cứ đơn vị nào của nhóm người Kurd lãnh đạo mong muốn đứng vào hàng ngũ quân đội Syria nhằm cùng nhau chiến đấu chống binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân Syria mà nước này hậu thuẫn.

“Chúng ta ở Syria đối diện với một kẻ thù và chúng ta phải bảo vệ những người con của một Syria thống nhất, từ người Ả Rập tới người Kurd, máu của chúng ta để khôi phục từng tấc đất lãnh thổ Syria yêu quý”, SANA trích một đoạn trong thông báo.

Cũng theo SANA, Bộ Nội vụ Syria đã đề nghị mở rộng các dịch vụ dân sự trên khắp miền đông bắc tự trị, nhấn mạnh những điều kiện sống khó khăn hiện nay là do cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ và đề nghị lực lượng an ninh Asayesh của SDF sáp nhập vào cơ quan an ninh của chính phủ.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục Syria đã đề nghị hỗ trợ những đứa trẻ ở đó, nhấn mạnh việc trẻ em ở đó bị tước đoạt quyền đến trường do bất ổn.

Tổ chức Giám sát nhân quyền (SOHR) ngày 30-10 tiết lộ phản hồi từ SDF.

“Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực thống nhất quốc phòng của Syria và đẩy lùi cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào đất nước chúng ta và người dân chúng ta. Quan điểm của chúng tôi rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu, do đó việc thống nhất hàng ngũ nên bắt đầu từ một sự dàn xếp chính trị, trong đó công nhận và bảo lưu đặc quyền của SDF cũng như cấu trúc của SDF, và tạo ra một cơ chế hợp lý để tái cấu trúc quân đội Syria như một khuôn khổ bao quát toàn bộ cho các nỗ lực thống nhất”.



Phe nổi dậy ở Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Ảnh: GETTY

“Tương tự như vậy, các thành viên SDF, dưới tất cả hình thức khác nhau của họ, và trước thế giới, đã là những chiến binh Syria chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và phá hủy vương quốc Hồi giáo (caliphate) để bảo vệ Syria cũng như thế giới. Vì vậy, những anh hùng này xứng đáng được ngợi ca và tôn vinh chứ không phải giải quyết các tình trạng và sắc lệnh ân xá như cấp cho những người chống tội phạm và khủng bố”, tuyên bố cỉa SDF cho hay.

Chỉ huy SDF Mazloum Abdi cũng đã đáp trả lời kêu gọi của chính phủ Syria. Ông Abdi năm ngoái nói rằng ông sẽ “vẫy cờ Syria” nếu Damascus công nhận SDF là một phần của “lực lượng quốc gia” và chỉ trích cách thức Bộ Quốc phòng tiếp cận SDF.

“Hình thức và cách tiếp cận của Bộ Quốc phòng Syria và lời kêu gọi các thành viên của lực lượng chúng tôi từng người một gia nhập quân đội Syria không được hoan nghênh. Thay vào đó, Bộ này nên đưa ra một giải pháp dựa trên những gì chúng tôi đã đề xuất, đó là bảo vệ tính độc quyền của SDF trong khu vực có sự hiện diện của SDF để trở thành một phần của hệ thống phòng thủ Syria”, ông Abdi viết trên Twitter ngày 30-10.

Khi Bộ Quốc phòng Syria nỗ lực “dụ” SDF đầu quân, binh sĩ Syria được nhìn thấy rút khỏi tiền tuyến của cuộc xung đột, dẫn tới việc SDF đổ lỗi Nga không thực hiện nghĩa vụ an ninh của mình. Tuy nhiên, cuối cùng Mỹ vẫn là bên kiểm soát phần lớn không phận của khu vực, cho dù ưu tiên hiện giờ của Mỹ là canh giữ các mỏ dầu ở phía đông.

“Không phận đông bắc Syria do Mỹ làm chủ. Mỹ đã mở cửa cho các máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 9-10 để quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và những kẻ thánh chiến của họ tấn công khu vực. Không có lệnh ngừng bắn, tình hình nhân đạo suy giảm nghiêm trọng. Mọi người đang trải qua một chiến dịch thanh trừng sắc tộc của Thổ Nhĩ Kỳ”, người phát ngôn SDF Mustafa Bali nói ngày 31-10.