Hãng tin Reuters ngày 2-3 cho biết, Thượng nghị sĩ Ron Johnson - Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Thượng viện (do đảng Cộng hòa kiểm soát), nói rằng sẽ kêu gọi một cuộc họp xem xét các tài liệu để yêu cầu trát đòi hầu tòa liên quan đến vai trò của ông Hunter Biden tại công ty khí đốt Burisma của Ukraine.

Sự viện diễn ra khi khi chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng của cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng viên đảng Dân chủ, đang có những tiến triển trước các cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày “Siêu Thứ Ba” (3-3), theo Reuters.

Lúc ông Joe Biden còn giữ chức Phó Tổng thống dưới thời ông Barack Obama, thì con trai Hunter Biden của mình có vị trí trong Hội đồng Quản trị của công ty Burisma của Ukraine. Việc này khiến Tổng thống Donald Trump và các đồng minh đảng Cộng hòa tại Quốc hội cáo buộc ông tội tham nhũng.

Tuy nhiên, phía đảng Cộng hòa không cung cấp bằng chứng cáo buộc trên.



Thượng nghị sĩ Ron Johnson - Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Thượng viện. Ảnh: GETTY IMAGES

Thượng nghị sĩ Johnson và Thượng nghị sĩ Chuck Grassley - Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, nói rằng cuộc điều tra sẽ xem xét liệu vai trò của Hunter Biden tại Burisma, liệu có gây ra xung đột lợi ích trong lúc ông Joe Biden còn ở Nhà Trắng hay không.

Ông Johnson nói với các thành viên trong Ủy ban An ninh Quốc gia của Thượng viện rằng ông sẽ lên kế hoạch yêu cầu các tài liệu cũng như giải trình từ ông Andrii Telizhenko, cựu nhà ngoại giao và cố vấn người Ukraine của công ty Chiến lược Blue Star – một công ty tư vấn, vận động hành lang.

Ông Johnson cho biết Blue Star đại diện cho công ty Burisma và tìm cách tạo đòn bẩy cho ông Hunter Biden vào vị trí trong Hội đồng quản trị của Burisma, và tránh sự chú ý của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Phía công ty Blue Star chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về thông tin trên.



Ông Hunter Biden, con trai ông Joe Biden, từng có vị trí trong Hội đồng quản trị công ty dầu khí Burisma của Ukraine. Ảnh: DAILY MAIL

Đảng Dân chủ, ngày 2-3, lên tiếng nói rằng nếu cuộc điều tra của Ủy ban An ninh nội địa tại Thượng viện tiến hành sẽ ủng hộ cho các nỗ lực làm sai lệch thông tin của phía Nga và cách thực thể thể khác, theo Reuters.



Trước đó, các thông tin tình báo nói rằng Nga đang lên kế hoạch can thiệp làm sai lệch thông tin và có chiến dịch tuyên truyền nhằm ủng hộ cho cả ông Trump đảng Cộng hòa tái đắc cử và cả ứng viên Bernie Sanders – người đang giành suất ứng viên của đảng Dân chủ để chạy đua và Nhà Trắng.

“Chúng ta cần phải thực hiện từng bước để đảm bảo rằng uy tín và nguồn lực của Thượng viện không bị lợi dụng để các đối thủ can thiệp vào và làm suy yếu nền dân chủ hoặc tạo ra nguy cơ mất an ninh quốc gia của chúng ta”, Thượng nghị sĩ Gary Peters của đảng Dân chủ trong Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện, nói trong một tuyên bố.