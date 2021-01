Đài CNN cho biết các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ đang có kế hoạch phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm nhanh chóng phê chuẩn ông Alejandro Mayorkas, người được Tổng thống Joe Biden đề cử làm Bộ trưởng An ninh Nội địa.

Các thượng nghị sĩ Cộng hòa sẽ tiếp tục trì hoãn việc phê chuẩn ông Mayorkas trong khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang phải vật lộn với đại dịch COVID-19, những lo ngại về an ninh quốc gia và kế hoạch nhập cư đầy tham vọng của ông Biden.

CNN dẫn lời Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn nói với các phóng viên hôm 27-1 tại Điện Capitol rằng "có một số vấn đề" với việc đề cử ông Mayorkas.



Ông Alejandro Mayorkas được Tổng thống Joe Biden đề cử làm Bộ trưởng An ninh Nội địa. Ảnh: CNN

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer thuộc đảng Dân chủ đã thúc đẩy việc phê chuẩn ông Mayorkas, song ông Cornyn và các thượng nghị sĩ Cộng hòa khác cho rằng những cam kết của ông Mayorkas liên quan đến vấn đề nhập cư vẫn chưa được kiểm chứng chính xác.

Trước đó, Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ đã tổ chức một cuộc điều trần sâu rộng về trình độ của ông Mayorkas để lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa vào tuần trước và bỏ phiếu hôm 26-1.



Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley cũng cố gắng ngăn chặn việc phê chuẩn ông Mayorkas sau phiên điều trần, lập luận rằng ông Mayorkas đã giải thích không đầy đủ về cách ông sẽ đảm bảo an ninh biên giới phía nam nước Mỹ.

Bộ An ninh Nội địa đã không có lãnh đạo nào được Thượng viện xác nhận kể từ khi Bộ trưởng Kirstjen Nielsen từ chức vào đầu năm 2019, theo CNN.



Trong một bức thư hôm 26-1, ông Cornyn cùng bảy thượng nghị sĩ Cộng hòa khác trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện, bao gồm cả ông Hawley, đã yêu cầu một phiên điều trần bổ sung cho ông Mayorkas trước Ủy ban.



Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Cornyn. Ảnh: DALLAS NEWS

Thượng viện Mỹ đã lên lịch cho một cuộc bỏ phiếu theo thủ tục để phá vỡ việc cản trở thông qua (filibuster) vào 13 giờ 45 phút ngày 28-1 (giờ địa phương). Nếu đạt được 51 phiếu bầu, cuộc bỏ phiếu xác nhận cuối cùng sẽ diễn ra vào tối ngày 1-2.

Filibuster là một kiểu tranh luận không giới hạn nhằm mục đích kéo dài và trì hoãn Thượng viện bước vào thủ tục bỏ phiếu để thông qua các đề xuất trong các phiên thảo luận, nhằm vô hiệu hóa những đề xuất mà các thượng nghị sĩ trong Quốc hội không ủng hộ.

Việc cản trở thông qua ở Thượng viện từ lâu đã là một công cụ ưa thích của đảng thiểu số, điều mà ông Schumer thường làm để cản trở và trì hoãn chương trình nghị sự của đảng Cộng hòa dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.