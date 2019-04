Đến lượt Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ rời chức

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết ông Alles "đã làm rất tốt công việc tại cơ quan" và sẽ sớm từ chức. Bắt đầu vào tháng 5-2019, người sẽ đảm nhiệm vị trí này là James M. Murray, một thành viên của Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Ông Alles, một tướng thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu, đã tiếp quản vị trí giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ từ tháng 4-2017 sau khi chuyển từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, theo đài NPR.

Nhiều đồn đoán cho rằng sự ra đi của ông Alles xuất hiện sau khi sự việc một phụ nữ Trung Quốc tìm cách đột nhập khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump có mang theo USB chứa phần mềm độc hại.

Sau sự việc, Tổng thống Trump phát biểu: "Tôi không thể hạnh phúc hơn vơi Cơ quan Mật vụ. Họ đã thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu và tôi hạnh phúc vì điều đó".

Về phần mình, theo đài NPR, ông Alles phủ nhận thông tin ông bị sa thải hay do áp lực công việc. Ông cho biết đã được chính quyền của Tổng thống Trump nói về việc thay đổi trong dàn lãnh đạo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.



Ông Alles viết trên một thông cáo rằng: "Tổng thống đã chỉ đạo về một sự thay đổi, sắp xếp lãnh đạo của Bộ An ninh nội địa và tôi chỉ tuân theo định hướng đó." Ảnh: CNN