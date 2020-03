Dịch COVID-19 đã làm thay đổi cuộc đua vào Nhà Trắng

Hạ dự báo mức tăng trưởng Mỹ do dịch COVID-19 Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs Group Inc (Mỹ) ngày 15-3 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong sáu tháng đầu năm 2020 sau những ảnh hưởng kinh tế của dịch COVID-19, theo hãng tin Bloomberg. Cụ thể, Goldman Sachs cho biết dự đoán tăng trưởng GDP của Mỹ ở mức 0% trong quý I-2020, so với mức dự đoán ban đầu là tăng 0,7%. Còn trong quý II-2020, Goldman Sachs ước tính GDP của Mỹ sẽ giảm 5%, so với mức dự báo ban đầu là tăng 0%. Ngoài ra, ngân hàng này cũng cảnh báo hoạt động kinh tế Mỹ sẽ giảm mạnh trong phần còn lại của tháng 3 và cả tháng 4 do quan ngại về dịch COVID-19 khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm các chi tiêu cho du lịch, giải trí và ăn uống. Dù vậy, Goldman Sachs vẫn lạc quan kinh tế Mỹ sẽ quay lại đà tăng trưởng, lên mức 4% trong quý IV-2020, so với mức ước tính tăng 2,25% đưa ra ban đầu và xu hướng này sẽ còn tiếp diễn vào đầu năm 2021.