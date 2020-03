Ngày 27-3 (giờ châu Á, tức tối 26-3 giờ Mỹ), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm về COVID-19, hãng tin Reuters cho biết.

Ông Tập đề nghị giúp Mỹ

Nói chuyện với ông Trump, ông Tập Cận Bình đã đề nghị với ông Trump được hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến chống lại COVID-19 hiện đang bùng phát dữ dội tại Mỹ.

“Đại dịch là kẻ thù chung của loài người. Chỉ có đoàn kết cộng đồng quốc tế mới đánh bại được nó” - tờ The Guardian dẫn lời của ông Tập.





Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Trong cuộc điện đàm, ông Tập nhắc lại rằng Trung Quốc luôn công khai và minh bạch về dịch bệnh, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Tập mong muốn Mỹ thực hiện các biện pháp hiệu quả để bảo vệ cuộc sống của công dân Trung Quốc tại Mỹ.

Tính đến sáng 27-3 (giờ bờ Đông nước Mỹ), Mỹ có 84.946 ca nhiễm - cao nhất thế giới, với 1.259 ca tử vong. Các bệnh viện ở các TP như New York (bang New York) và New Orleans (bang Lousianna) đang gồng mình chống chọi lại “làn sóng” người nhập viện cao kỷ lục, theo Reuters.

Tờ The Guardian dẫn nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc nói rằng trong cuộc điện đàm, ông Tập đã khẳng định “quan hệ Mỹ-Trung đã đạt đến một bước ngoặt quan trọng”.

“Làm việc cùng nhau để mang lại lợi ích cho cả hai bên, xung đột chỉ làm tổn thương cả hai. Hợp tác là sự lựa chọn duy nhất” - ông Tập nói trong cuộc điện đàm với ông Trump.

Thêm vào đó, ông Tập bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ có các “hành động thực chất”, cải thiện mối quan hệ giữa hai nước nhằm phát triển mối quan hệ không có xung đột hay đối đầu, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi.



Trung Quốc: Ca nhiễm bệnh giảm, lo nhiễm "nhập khẩu" tăng

Hãng tin Reuters ngày 27-3 dẫn tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết số ca nhiễm mới trong ngày 26-3 đã giảm còn 55 so với một ngày trước đó. Tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc hiện giờ ở mức 81.340, với 3.292 người chết, tăng năm người so với ngày 25-3.

Tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch COVID-19 tại Trung Quốc xác nhận không có ca nhiễm mới nào trong ngày 26-3, một ngày sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ và nối lại việc đi lại với các vùng khác.

Việc này cho thấy các biện pháp phong tỏa các TP và hạn chế đi lại đã có hiệu quả rõ rệt khi số người nhiễm tại Trung Quốc giảm nhiều, theo Reuters.



Người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang khi ra đường sáng 27-3. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, Trung Quốc đại lục ngày 27-3 xác nhận rằng có 54 ca nhiễm “nhập khẩu” từ nước ngoài.

TP Thượng Hải xác nhận có tới 17 ca nhiễm mới, tổng số có 125 bệnh nhân COVID-19 là người trở về từ nước ngoài, phần lớn là từ Anh và Mỹ.

Tỉnh Quảng Đông, thủ đô Bắc Kinh lần lượt ghi nhận 12 và bốn ca nhiễm mới COVID-19, cũng là người đi từ nước ngoài về.



Các nhân viên hải quan tại sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) ngày 26-3. Ảnh: REUTERS

Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cho các hãng hàng không cắt giảm mạnh các chuyến bay quốc tế vì lo ngại dịch bệnh có thể bùng phát mạnh hơn.

Bắt đầu từ ngày 29-3, Trung Quốc đã ra lệnh cho các hãng hàng không chỉ thực hiện một chuyến bay một chiều, chỉ một chuyến một tuần đến các nước khác.

Các hãng hàng không nước ngoài phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên các chuyến bay đến Trung Quốc dù nhiều hãng đã tạm dừng khai thác.

Từ ngày 28-3, Trung Quốc cũng sẽ tạm ngưng nhập cảnh đối với người nước ngoài có thị thực và giấy phép cư trú hợp lệ, Reuters dẫn tin từ Ngoại giao nước này.