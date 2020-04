Nguyên nhân khiến một người đàn ông xách súng đi bắn chết 22 người ở tỉnh Nova Scotia (Canada) cuối tuần rồi vừa được ông Darren Campbell, lãnh đạo Cảnh sát Hoàng gia Canada, cập nhật, đó là do cãi nhau rồi đuổi đánh bạn gái không thành, theo hãng tin AP.

13 giờ điên cuồng bắn giết 22 người

Từ sáng sớm đến trưa 18-4 (giờ địa phương), nghi can tên Gabriel Wortman (51 tuổi) đã mặc trang phục giống cảnh sát, chạy xe giống xe cảnh sát, mang theo súng chạy xe lòng vòng nhiều khu vực ở tỉnh Nova Scotia tới 13 giờ và bắn chết 22 người ở tổng cộng 16 địa điểm.

Ông Campell cho biết cảnh sát tìm thấy có tới 13 người chết trong vùng nông thôn Portapique - một cộng đồng chỉ khoảng 100 người dân và là nơi nghi can có một ngôi nhà và đi đi về về.

Ngoài giết người, nghi can còn đốt nhiều ngôi nhà trong vùng này, kể cả nhà mình.

Lúc này, cảnh sát nghĩ có thể nghi can đã tự sát trong một trong các ngôi nhà bị đốt nhưng thực tế không phải.

Đến 6 giờ 30 sáng 18-4 (giờ địa phương), cảnh sát nhận thông tin từ một phụ nữ nói là bạn gái Wortman cung cấp thông tin nghi can này lái xe giả xe cảnh sát và mặc đồ giả trang phục cảnh sát.

Sau đó, cảnh sát nhận nhiều cuộc gọi 911 từ cách đó gần 60 km.

Ông Campell cho biết nghi can đã giết thêm hai nam giới cùng một phụ nữ và đốt nhà của họ trong khu vực này.



Hoa được đặt tại địa điểm một phụ nữ mang thai đứa con thứ ba bị bắn chết trong vụ xả súng ở tỉnh Nova Scotia (Canada). Ảnh: REUTERS

Nghi can sau đó tiếp cận một ngôi nhà nữa trong khu vực đó nhưng rồi bỏ đi sau khi gõ cửa nhưng người bên trong không mở. Sau đó, những người bên trong nhà gọi 911 và khẳng định nghi can có vũ trang và lái xe nhìn giống xe cảnh sát.

Phần mình, sau khi rời khỏi ngôi nhà này, nghi can bắn chết một phụ nữ đi trên đường, lật tung một số xe cộ trên đường và bắn chết một số người nữa, ông Campell nói.

Sau đó, nghi can nã súng vào một nam cảnh sát đang chạy xe trên đường, cảnh sát này bị thương nhưng may mắn chạy thoát.

Nghi can sau đó va chạm xe với một xe do một nữ cảnh sát lái. Nghi can bắn chết nữ cảnh sát này, lấy súng cảnh sát và đốt xe.

Nghi can còn tiếp tục giết một người đi đường, cướp xe SUV của người này. Nghi can lái chiếc xe cướp được đến một ngôi nhà và giết một phụ nữ trong nhà, sau đó thay quần áo và cướp tiếp chiếc xe của người phụ nữ này.

Nghi can chạy xe đi đổ xăng và bị cảnh sát bắn chết tại trạm đổ xăng.

Wortman bị bắn chết lúc 11 giờ 26 phút sáng 18-4, khoảng 13 giờ sau khi bắt đầu vụ thảm sát.

Nổi điên vì bạn gái bỏ trốn

Ông Campell cho biết nghi can có một súng trường mua ở Canada và một số khẩu súng dài nòng mua ở Mỹ. Cảnh sát nhận định Wortman hành động một mình.

Theo lời ông Campell, có vẻ Wortman đã nhằm vào các những người có liên quan đến bạn gái mình.

“Cô ấy đã trốn. Đó có thể là chất xúc tác dẫn tới các sự việc (xả súng - PV)” - AP dẫn lời ông Campell.



Tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng. Ảnh: AP

Theo lời ông Campell thì bạn gái nghi can đã trốn cả đêm trong rừng, sau đó ra khỏi rừng vào buổi sáng và gọi 911.

Ông Campell cho biết bạn gái Wortman đang dần hồi phục và tiếp tục hợp tác với cảnh sát. Theo lời ông, tình hình đã tệ hơn rất nhiều nếu bạn gái nghi can không báo với cảnh sát là bạn trai mình lái xe và mặc trang phục giống cảnh sát.

Ông John Hudson, một người đã biết Wortman 18 năm, cho biết nghi can và bạn gái đã có quan hệ tình cảm trong một thời gian dài. Wortman thỉnh thoảng to tiếng cãi nhau với bạn gái, tỏ ý ghen tuông và muốn kiểm soát bạn gái.

“Tôi không thấy anh ta đánh cô ấy hay làm điều gì dạng vậy. Nhưng tôi biết họ có tranh cãi nhau” - ông Hudson nói.

Ông Hudson nhớ lại 10 năm trước, cặp đôi từng cãi nhau trong một bữa tiệc và Wortman đóng cửa ngôi nhà ở Portapique, nhốt bạn gái ngoài đường.

“Tôi lúc đó có ở bên cạnh cô ấy, cố gắng giúp cô ấy lấy đồ đạc trong nhà đi. Mọi người đang uống… quả là một đêm điên rồ… anh ta không cho cô ấy đi nhưng cũng không cho cô ấy vào nhà” - AP dẫn lời ông Hudson.

Ông Hudson nhớ lại Wortman đã tháo các bánh xe ra khỏi xe bạn gái rồi quăng xuống mương để cô khỏi rời đi.

“Tôi vô nhà để lấy quần áo giúp cô ấy và anh ta nói với tôi: "Tôi không muốn có bất kỳ ai trong nhà tôi. Nếu ông vào, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, tôi có nhiều súng đấy”" - theo lời ông Hudson.

Cũng theo lời ông Hudson thì Wortman đã mua một số xe cảnh sát từ các buổi đấu giá.

Wortman có một phòng nha khoa ở TP Dartmouth trong tỉnh Nova Scotia, thỉnh thoảng có về ở tại nhà ở Portapique. Phòng nha khoa này đóng cửa từ tháng trước vì COVID-19.