Giải mã khuôn mặt lạnh băng của Đệ nhất phu nhân Melania

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã bị chỉ trích vì thường xuyên mỉm cười tại các sự kiện trong khuôn khổ sáng kiến Be Best do bà khởi xướng, nhưng lại có biểu cảm kém tươi khi đi bên cạnh chồng là Tổng thống Donald Trump, đài Sputnik đưa tin.



Bà Melania sinh ra ở Slovenia, nơi người ta không quen biểu lộ những nụ cười xã giao giả tạo. Ảnh: AP

Một chuyên gia gần đây đã giải mã được bí mật đằng sau khuôn mặt “lạnh” của bà Melania khi Đệ nhất phu nhân Mỹ xuất hiện trước công chúng.

"Đó là tất cả những gì thuộc về văn hóa Slovenia của bà ấy", phóng viên Kate Bennett của CNN, tác giả của cuốn sách mang tựa đề "Free, Melania: The Unauthorized Biography" (tạm dịch: Tự do, Melania: Tiểu sử không chính danh) cho biết.



Ở Slovenia, nơi bà Melania sinh ra, người ta không quen biểu lộ những nụ cười xã giao giả tạo. Điều này có nghĩa là bà chỉ đang làm những gì mà mình cảm thấy tự nhiên nhất.



Cuốn sách của Bennett đã gợi mở một góc nhìn mới về cuộc sống phía sau hậu trường bí ẩn của Đệ nhất phu nhân Mỹ.

"Việc nở một nụ cười chỉ để gây hiệu ứng là điều mà Đệ nhất phu nhân Melania không muốn làm. Bà ấy không phải là một người giả tạo. cả trong chiến dịch tranh cử, cũng như khi bà trở thành đệ nhất phu nhân”, bà Bennett, tác giả cuốn sách vừa ra mắt ngày 3-12 nói thêm.



Bà Melania cũng được mệnh danh là Đệ nhất phu nhân ít nói nhất trong lịch sử Mỹ. Ảnh: REUTERS

“Khi không thấy bà Melania cười lúc đứng cạnh ông Trump, hay khi tổng thống dừng lại để trao đổi với báo chí trên đường đi ra chỗ đậu trực thăng. Nhiều người đã hỏi tôi rằng 'có điều gì không ổn với bà ấy à? Tại sao bà ấy trông giận dữ như vậy?'. Họ không hiểu rằng đó chính là di sản của bà Melania và đất nước nơi bà sinh ra. Tại Slovenia, việc nở một nụ cười giả tạo là điều không thực sự cần thiết”, bà Bennett chia sẻ.

Trong cuốn sách, tác giả Bennett nhấn mạnh rằng dù bà Melania ít khi nở nụ cười, nhưng điều đó không có nghĩa là bà không vui. Bà vẫn như thường lệ, làm những gì mà bà cảm thấy tự nhiên nhất. Vì vậy, nên bà Melania cũng được mệnh danh là Đệ nhất phu nhân ít nói nhất trong lịch sử Mỹ.



Bà Melania từng bị đồn đoán thuê người đóng giả

Dư luận thường có xu hướng “đoán già đoán non” về sự im lặng của Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng như việc bà ít khi nở nụ cười. Thậm chí có giả thuyết cho rằng một người nào đó với ngoại hình giống hệt Đệ nhất phu nhân Mỹ đang đóng giả bà những lúc bà bận, nên họ phải luôn nghiêm nghị để không bị lộ.

Hồi tháng 7-2018, ông Robert Addington, lính gác tại cung điện Buckingham, Anh cũng đã chia sẻ với các phóng viên rằng ông thực sự ấn tượng khi chứng kiến bà Melania không nở một nụ cười nào trong chuyến thăm của bà tới London cùng Tổng thống Trump.

“Lúc đó có rất nhiều người vẫy tay trước mặt bà ấy và gọi lớn tên bà ấy, với hy vọng bà ấy sẽ phá vỡ sự im lặng, và nở một nụ cười. Tuy nhiên, bà ấy vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm nghị, không cảm xúc trong suốt chuyến đi. Thật đáng kinh ngạc”, ông Addington kể lại.



Bà thường được mô tả là người “bí ẩn” hay “khó hiểu” với gương mặt ít biểu cảm và mang phong thái của một người mẫu. Ảnh: AP

Theo ông Addington, các lính gác tại cung điện như ông phải trải qua nhiều tháng huấn luyện mới có thể duy trì được gương mặt nghiêm nghị như vậy. Do vậy, lính gác Anh đánh giá khả năng giữ mặt “lạnh” của bà Melania thậm chí còn vượt trội hơn họ.

“Bà ấy thật tự nhiên. Điều đó thật truyền cảm hứng”, ông Addington nói.

Bà Melania tên đầy đủ là Melania Knauss, 49 tuổi, là một cựu người mẫu Mỹ gốc Slovenia. Bà là vợ thứ ba của tổng thống Mỹ, Donald Trump, hai người kết hôn vào năm 2005. Bà thường được mô tả là người “bí ẩn” hay “khó hiểu” với gương mặt ít biểu cảm và mang phong thái của một người mẫu.