Ngày 2-6, bà Carissa Etienne, Giám đốc phụ trách khu vực châu Mỹ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi Mỹ tiếp tục giúp đỡ các quốc gia trong khu vực chống đại dịch COVID-19, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố cắt quan hệ với tổ chức này, theo kênh Channel News Asia.



Bà Carissa Etienne, Giám đốc phụ trách châu Mỹ của WHO. Ảnh: REUTERS

Bà Etienne, Giám đốc phụ trách khu vực châu Mỹ của WHO (còn gọi là Tổ chức y tế liên châu Mỹ - PAHO) cho hay gần ba triệu người trong khu vực đã nhiễm COVID-19. Bà Etienne nói rằng đây là khu vực có sự bất bình đẳng lớn, các nhóm người bản địa dễ bị tổn thương ở khu vực rừng Amazon, các siêu đô thị có mật độ dân cư dày và giao thông công cộng đông đúc.

Phát biểu trong một cuộc họp từ xa, bà Etienne cho biết khoản đóng góp của Mỹ cho chi nhánh WHO ở châu Mỹ chiếm 60%.

“Mỹ là bên ủng hộ tài chính lớn nhất cho PAHO trong nhiều năm qua và cũng là một đối tác quan trọng”, bà Etienne khẳng định.

Ông Trump hôm 29-5 tuyên bố cắt quan hệ với WHO sau khi cáo buộc tổ chức này là con rối của Trung Quốc. Ông Trump còn cáo buộc WHO thúc đẩy các thông tin sai lệch của Trung Quốc về COVID-19. WHO đã nhiều lần phủ nhận.

Bên cạnh đó, PAHO kêu gọi chính phủ các quốc gia Mỹ Latinh không nên mở cửa kinh tế quá nhanh và tránh tụ tập đông người, nhất là ở những quốc gia có số ca nhiễm đang gia tăng như Brazil.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đang bị chỉ trích vì xem nhẹ đại dịch truyền nhiễm này. Ông Bolsonaro đang thúc đẩy các bang gỡ bỏ lệnh phong tỏa cùng các hạn chế khác để mở cửa kinh tế.

Ông Sylvain Aldighieri, quan chức thuộc PAHO cho biết họ rất quan ngại trước tốc độ lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại các bộ lạc người bản địa Amazon.

Ông Aldighieri kêu gọi chính phủ các nước tăng cường giám sát các cộng đồng ở vùng sâu vùng xa vốn ít tiếp cận hệ thống chăm sóc y tế.

Tính đến nay, đã có hơn 6,4 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới với hơn 362.000 người tử vong, theo trang thống kê Worldometer.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 1.881.205 ca nhiễm, trong đó 108.059 ca tử vong. Sau Mỹ là Brazil với 558.237 ca nhiễm và 31.309 ca tử vong.