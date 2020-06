Ngày 4-6, một quan chức an ninh cao cấp từ Tập đoàn Google nói rằng nhiều tin tặc (hackers) từ Trung Quốc và Iran đã nhắm mục tiêu vào chiến dịch tranh cử tổng thống của các ứng viên Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, các tin tặc Trung Quốc được cho là nhắm mục tiêu vào các nhân viên trong đội tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Trong khi đó, tin tặc Iran lại nhắm mục tiêu vào các tài khoản thư điện tử của các nhân viên thuộc đội tranh cử của Tổng thống Donald Trump.

Thông báo về các mối đe dọa tin tặc trên được người đứng đầu Nhóm phân tích các mối đe dọa (Threat Analysis Group) thuộc tập đoàn Google – ông Shane Huntley công bố trên Twitter của mình. Ông Huntley nói rằng đó là những là dấu hiệu mới nhất cho thấy nhiều hoạt động “gián điệp kỹ thuật số” thường xuyên nhắm vào các chính trị gia.



Twitter của ông Shane Huntley nói về việc Google nhận thấy hackers tấn công vào chiến dịch tranh cửa của ông Trump và ông Biden. Ảnh: TWITTER

Ông Huntley cũng thông tin rằng hiện “không có dấu hiệu thỏa hiệp” nào của hai đội tranh cử tổng thống của hai ứng viên.

Hiện tại, ngoài các dòng Twitter của ông Huntley, tập đoàn Google từ chối cung cấp thông tin chi tiết thêm nữa.

Một đại diện Google chỉ nói rằng: “Chúng tôi đã gửi cho người dùng những cảnh báo về các mối đe dọa tấn công và đã đưa thông tin này cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang”.

Việc Google ra thông báo bất thường về tin tặc cũng là một dấu hiệu cho thấy người Mỹ đang trở nên "nhạy cảm" trước các gián điệp kỹ thuật số nhắm vào các ứng cử viên tổng thống.

Tin tặc tấn công để can thiệp vào các cuộc bầu cử đã trở thành mối lo ngại của các chính phủ, nhất là đối với các cơ quan tình báo Mỹ sau vụ việc họ kết luận Nga can thiệp bầu cử tổng thống năm 2016. Phía Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc can thiệp nhằm ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử 2016.



Ứng viên tổng thống từ đảng Dân chủ - ông Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Trước cảnh báo từ Google, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden lên tiếng: “Chúng tôi biết các báo cáo từ Google là có các yếu tố nước ngoài đang tiến hành mọi nỗ lực để đăng nhập vào tài khoản tư điện tử của nhân viên đội tranh cử. Từ đầu chiến dịch, chúng tôi biết rằng mình sẽ phải chịu những cuộc tấn công như vậy và chúng tôi đã có sự chuẩn bị”.

Đội tranh cử của ông Trump chưa bình luận.

Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Washington DC (Mỹ) và phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cũng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.



Ông John Hultquist - Giám đốc phân tích tình báo cấp cao của công ty an ninh mạng Mỹ FireEye đã mô tả hai nhóm tin tặc từ Trung Quốc và Iran là “gián điêp” thu thập tình báo hơn là đánh cắp tài liệu rò rỉ trực tuyến.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia đều từ chối đưa bình luận về nhận định trên.



Trước đây, tin tặc đã tìm cách đột nhập vào thư điện tử của các quan chức chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ảnh: TWITTER

Trước đây, tin tặc Iran đã “cố gắng” đột nhập vào thư điện tự của các quan chức đội tranh cử của ông Trump.

Năm ngoái, Tập đoàn Microsoft Corp cho biết có một nhóm tin tặc có biệt danh “Mèo con quyến rũ” đã tìm cách xâm nhập vào các tài khoản thư điện tử được cho là của các nhân viên đội tranh cử của ông Trump.

Thêm một thông tin khác, nhóm “Mèo con duyên dáng” gần đây lại được nhắc đến nhiều trên báo chí về các vụ lừa đảo, trong đó nhắm mục tiêu vào công ty dược phẩm Gilead (Mỹ).

Hãng tin Reuters cũng đã “liệt” nhóm này vào danh sách các thực thể đã mạo danh các nhân vật truyền thông cao cấp và các nhà báo.