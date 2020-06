Cổng thông tin chính thức của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ ra thông cáo nêu rõ hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz hôm 21-6 tiến hành diễn tập chung ở khu vực biển Philippines.

Thông cáo cho biết hai nhóm tác chiến sẽ hỗ trợ các máy bay trên tàu sân bay diễn tập phòng không, trinh sát biển, tiếp tế, huấn luyện phòng thủ khi tác chiến trên không, tấn công tầm xa, thao tác phối hợp cũng như tiến hành nhiều bài tập phối hợp khác.



Các máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler xuất kích từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ở khu vực biển Philippines (Ảnh chụp ngày 18-6). Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

"Đây là khả năng đặc biệt của quân đội Mỹ khi có thể vận hành cùng lúc các nhóm tác chiến tàu sân bay ở khoảng cách gần nhau" - Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết.

Chuẩn Đô đốc Doug Verissimo thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt khẳng định đợt tập trận sẽ là một cơ hội tốt để các tàu huấn luyện ứng phó theo những kịch bản tác chiến phức tạp, cải thiện năng lực hoạt động.

Theo thông cáo của Hạm đội Thái Bình Dương, là một cường quốc Thái Bình Dương, Mỹ đặc biệt chú trọng duy trì an ninh, thịnh vượng, hoà bình và tự do hàng hải, tự do không phận ở toàn bộ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“Hải quân Mỹ có lịch sử lâu đời vận hành nhiều nhóm tác chiến tàu sân bay thành một lực lượng kết hợp ở Thái Bình Dương. Hoạt động của chúng tôi thể hiện sự bền bỉ và sự sẵn sàng của quân chủng Hải quân và là lời khẳng định của cam kết đảm bảo an ninh, ổn định khu vực" - Chuẩn Đô đốc James Kirk thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz.

Đây là hai trong ba nhóm tác chiến được điều đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào đầu tháng 6 trong bối cảnh Trung Quốc liên tục gây hấn, mở rộng ảnh hưởng ở đây.