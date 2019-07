Hàng trăm nhân viên Huawei có liên hệ tình báo Trung Quốc

Theo tờ The Daily Telegraph, báo cáo phân tích của Tổ chức nghiên cứu Henry Jackson Society có trụ sở tại London, Anh kết luận khoảng 100 nhân viên Huawei có mối liên hệ với các cơ quan tình báo hoặc quân đội Trung Quốc. Lý lịch của những nhân viên này cho thấy họ có kinh nghiệm trong các vấn đề về an ninh quốc gia.

Nhiều nhân viên của Huawei đã thừa nhận từng làm việc với các cơ quan tình báo Trung Quốc. Ảnh: VOX

Đặc biệt, Henry Jackson Society còn đưa ra cảnh báo "những mối liên hệ gần gũi hơn nhiều" giữa tập đoàn công nghệ Trung Quốc và các tổ chức mạng có quân đội hậu thuẫn. Mối quan hệ đó thậm chí còn gần hơn nhiều so với nhận định trước đây.

Cụ thể hơn, theo nghiên cứu này, các hồ sơ của nhân viên Huawei cho biết một số người trong họ từng là đặc vụ làm việc trong Bộ Công an Trung Quốc. Một số khác tham gia trong các dự án phối hợp chung với quân đội Trung Quốc. Một vài người thì được đào tạo tại học viện quân sự hàng đầu của Trung Quốc.

Một quản lý làm việc tại Huawei từ 2012 cũng từng là thành viên của Trung tâm Kỹ thuật An toàn Thông tin Quốc gia, nơi được báo cáo đã cộng tác trong nhiều năm với Đơn vị 61398 của Quân đội Trung Quốc. Đơn vị 61398 bị cáo buộc là trung tâm của cuộc chiến tranh mạng Trung Quốc đối đầu với các mục tiêu thương mại phương Tây.

Bên cạnh đó, một CV rất đáng chú ý nhất của một kỹ sư viễn thông Huawei với dòng mô tả "không thể khai báo việc làm trước đây vì liên quan đến bí mật quân sự".

Trả lời về các thông tin trên, đại diện tập đoàn này cho biết "Huawei không làm việc trong các dự án quân sự hoặc tình báo cho Chính phủ Trung Quốc. Thông tin này (CV) không mới và không bí mật. Nó được cung cấp miễn phí trên các trang web nghề nghiệp. Không có gì lạ khi Huawei sử dụng người từ dịch vụ công và chính phủ. Chúng tôi tự hào về nguồn gốc của họ và chúng tôi cởi mở với họ".

Theo Charles Parton, cựu quan chức ngoại giao người Anh làm việc nhiều năm tại Trung Quốc, những trường hợp trên là bằng chứng việc Huawei nói tập đoàn này không liên quan đến các hoạt động tình báo chỉ là giả dối.

Trước đó ngày 27-6, tờ Bloomberg cũng công bố thông tin cho biết các nhân viên của Huawei từng làm việc trong ít nhất 10 dự án nghiên cứu bên cạnh những nhân sự thuộc lực lượng vũ trang Trung Quốc trong suốt thập kỷ qua. Những nhân sự này đã hợp tác với các thành viên trong nhiều tổ chức khác nhau thuộc PLA để triển khai các dự án nghiên cứu, từ trí tuệ nhân tạo đến liên lạc bằng sóng radio.

Trong số các dự án đó có một dự án các nhân viên Huawei tham gia với nhánh điều tra của Quân ủy trung ương Trung Quốc để trích xuất và giải mã các cảm xúc trong những bình luận video trực tuyến. Ngoài ra còn một dự án khác là tìm kiếm cách thức để thu thập và phân tích hình ảnh vệ tinh và tọa độ địa lý.

Về việc này, phát ngôn viên của Huawei, ông Glenn Schloss khẳng định: "Huawei không biết về các công trình nghiên cứu được xuất bản của nhân viên trong phạm vi cá nhân của họ".