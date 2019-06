Hành khách mở cửa thoát hiểm máy bay vì tưởng nhầm là toilet

Một hành khách trên chuyến bay từ Anh đến Pakistan đã làm náo loạn sân bay Manchester hôm 7-6 sau khi anh này tưởng nhầm rằng cửa thoát hiểm khẩn cấp là cửa toilet, đài CNN đưa tin.



Máy bay của hãng hàng không PIA bị chậm 7 tiếng vì sự cố trên. Ảnh: CNN

Rất may rằng máy bay vẫn còn đang trên mặt đất, nhưng chuyến bay 702 của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) dự kiến khởi hành từ Manchester, Anh, đến Islamabad, Pakistan đã bị hoãn đến 7 tiếng.



Hãng hàng không PIA cho biết, 40 hành khách có mặt đã buộc phải rời khỏi máy bay sau khi máng trượt tự động được triển khai. Người đại diện hãng nói rằng vị hành khách kể trên đã nhầm cửa thoát hiểm là toilet. Rất may tất cả các hàng khách đều an toàn. Sân bay Manchester từ chối bình luận về sự cố trên.



Hồi tháng 5, một hành khách lớn tuổi đã bị bắt và giam giữ ở tỉnh Sơn Đông phía đông Trung Quốc sau khi phạm sai lầm tương tự. Người đàn ông họ Song này do quá nôn nóng rời khỏi máy bay khi máy bay vừa hạ cánh, nên đã mở cánh cửa khẩn cấp gần chỗ ngồi của mình.