Hành trình sống sót kỳ diệu của em bé Việt bị mẹ treo trên cây

Hoài An với khuôn ngực bé nhỏ, nhè nhẹ đón từng luồng sinh khí của cuộc sống. Bàn tay bé tí xíu vẫn nắm chặt tay của những người yêu thương. Bé yêu cuộc sống này biết mấy.

Chỉ mới tròn 30 ngày tuổi, sinh linh bé bỏng này không may mắn như những đứa trẻ khác. Bé phải chịu đựng một khoảng thời gian khó khăn để sống được đến hôm nay. Cái tên Hoài An, có nghĩa an bình mãi mãi, cũng có thể là điều con đang phải chiến đấu để có được cuộc sống này.



Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA

Chỉ còn chưa đầy 1 năm để sống



Rạng sáng 29-3, một nông dân đang đi thăm rẫy cà phê ở tỉnh Lâm Đồng thì nghe tiếng khóc nhẹ gần đâu đó. Lần theo âm thanh, chị phát hiện một túi nilon treo trên cành cây, bên trong là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu còn sống.



Khi được phát hiện, đầu bé bị một vết thương hở, giòi bám đầy từ đầu, mắt, mũi cho đến dây rốn. Phần bên trái cơ thể đỏ tấy vì trầy xước, trong khi phần da bên phải bị bỏng nặng vì nắng nóng.



Bé Hoài An và sư Minh Tài tại bệnh viện hôm 23-4. Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA

Người dân lập tức đưa bé đến trạm xá rồi chuyển lên Bệnh viện Đà Lạt. Các bác sĩ ước đoán bé chỉ mới bốn ngày tuổi, có lẽ đã bị bỏ rơi ngay sau khi chào đời. Vết thương trên đầu có thể do côn trùng cắn rồi bị nhiễm trùng vì bé không cử động được.

Thêm vào đó, bé được chẩn đoán mắc căn bệnh rối loạn hệ thần kinh trung ương hydranencephaly, tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 trẻ sơ sinh. Các bác sĩ dự đoán bé chỉ còn chưa đầy một năm để sống.

Bệnh viện liên lạc với ni sư Minh Tài, trụ trì chùa Huệ Quang (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để nhờ sự giúp đỡ. Sư Minh Tài được biết đến nhờ các hoạt động từ thiện và nhân đạo, và bà đã cưu mang cho 10 trẻ mồ côi, từ sơ sinh cho đến niên thiếu.

"Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy con bé, tim tôi đau nhói khi tưởng tượng nỗi đau và sự đau khổ mà bé phải chịu đựng, và tôi bắt đầu khóc. Tôi không thể hiểu được người cha người mẹ nào lại có thể nhẫn tâm làm điều đó với con mình. Tôi chỉ nghĩ bằng mọi cách phải cứu bé, bất kể giá nào", sư Minh Tài kể lại với đài Channel News Asia của Singapore.



Và cũng từ đó vị sư trụ trì giàu lòng trắc ẩn và nhân ái này đặt tên đứa bé là Triệu Hoài An.



Bé giờ bụ bẫm, đầy sức sống, hồi phục diệu kỳ so với ngày mới vào viện. Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA

Phải cứu bé bằng mọi giá



Cùng lúc đó, sau khi tìm hiểu, không có bệnh viện nào ở Việt Nam có thể điều trị cho Hoài An. Tiếp cận mạng lưới các tổ chức từ thiện của mình, sư Minh Tài được giới thiệu và chuyển bé đến Bệnh viện Mount Elizabeth của Singapore, nơi có đầy đủ các thiết bị và bác sĩ có kinh nghiệm cần thiết để cứu sống bé.

Hoài An nhập viện hôm 10-4 tại một phòng chăm sóc đặc biệt. Đi cùng sư Minh Tài đến Singapore còn có hai đệ tử.

Cùng lúc đó, mọi người từ khắp nơi ở Việt Nam đã chung tay góp sức cứu sống bé thông qua các kênh thông tin trên mạng xã hội. Họ quyên góp tiền bạc, động viên và cầu nguyện cho bé có thể vượt qua ải tử thần. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cũng đặc cách cấp hộ chiếu cho Hoài An chỉ trong hai ngày (thay vì hai tuần) để bé có thể ra nước ngoài chữa bệnh.

"Lúc đầu, tôi cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng, vì tôi không nghĩ sẽ có người hiểu và chịu giúp bé. Tuy nhiên, khi câu chuyện về nghị lực của bé lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội, mọi người bắt đầu kêu gọi và các khoản quyên góp bắt đầu đổ vào", sư Minh Tài kể lại.



Tại bệnh viện, bác sĩ thần kinh Tang Kok Kee đã đích thân chăm sóc cho Hoài An, lau rửa vết thương cho bé, rút bớt dịch não thừa, giảm áp lực trong não giúp bé thấy thoải mái hơn.



Đây là ca bệnh hydranencephaly đầu tiên ở Bệnh viện Mount Elizabeth, theo một y tá cho biết.



Chính tình yêu thương của nhà chùa, của cộng đồng đã trả lại sự sống cho bé. Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA

Phục hồi diệu kỳ



Phần khó khăn nhất trong việc chăm sóc Hoài An là giai đoạn đầu khi bé mới được đưa vào viện. Bé gần như khóc suốt và sư Minh Tài gần như phải bế bé cả ngày.

"Khi có người ôm ấp vỗ về, con bé dễ chịu hơn. Một phần vì bệnh tật, một phần vì đã bị bỏ rơi quá lâu", sư Minh Tài tâm sự.

Vết thương trên đầu Hoài An đòi hỏi phải chăm sóc y tế mỗi ngày, tuy nhiên tốc độ hồi phục nhanh hơn mong đợi. Ban đầu các bác sĩ Singapore đặt ra thời hạn 2 tháng, nhưng giờ đây, với tình trạng phục hồi sức khỏe nhanh của bé, có thể chỉ một tháng nữa là Hoài An có thể xuất viện.

Hôm nay 24-4, các y bác sĩ Bệnh viện Mount Elizabeth tổ chức bữa tiệc đầy tháng cho Hoài An, ghi nhận một câu chuyện cảm động về nghị lực và ý chí sinh tồn của một sinh linh nhỏ bé. Phòng của bé được trang trí đặc biệt nhân dịp này, và các đầu bếp của bệnh viện cũng trổ tài hết mình.



Bị mẹ bỏ rơi khi vừa chào đời, bé Hoài An giờ đây nằm trong vòng tay chăm sóc của những người tốt bụng. Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA

Y tá Adeline Jane không giấu được sự xúc động: "Cô bé đã bụ bẫm hơn, giọng cũng lớn hơn. Một bé gái xinh đẹp và rất may mắn. Khi mới đến bệnh viện, bé bị mất nước khá nhiều".

"Hoàn cảnh đặc biệt của bệnh nhân bé nhỏ này khiến các y bác sĩ hết sức cảm động. Chính họ nảy ra ý kiến tổ chức bữa tiệc ăn mừng đầy tháng cho bé" bác sĩ Noel Yeo, Giám đốc Bệnh viện Mount Elizabeth, cho biết.

Sư Minh Tài đặt biệt danh cho Hoài An là "Hoa Sen Đá", mang ý nghĩa rằng dù loài cây này chỉ còn một chiếc lá, nó vẫn có thể hồi sinh. "Chỉ cần bé còn một chút ý chí để sống thì luôn còn hy vọng", bà tin tưởng.