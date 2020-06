Hoàng Chi Phong và hai thành viên đồng sáng lập khác của đảng Demosisto đã tuyên bố rời khỏi đảng này chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc chính thức ban hành luật an ninh quốc gia dành cho Hong Kong, đài RTHK đưa tin.

Viết trên Facebook ngày 30-6, Hoàng Chi Phong đã thông báo từ chức Tổng Thư ký Demosisto và sẽ rút khỏi đảng này.

Hai đồng minh của Hoàng Chi Phong là La Quán Thông và Chu Đình cũng tuyên bố rút khỏi đảng Demosisto.

Demosisto là đảng do Hoàng Chi Phong và một số thủ lĩnh biểu tình ở Hong Kong thành lập vào năm 2016, với mục tiêu đòi độc lập cho Hong Kong vào năm 2047 - thời điểm kết thúc 50 năm áp dụng nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" tại vùng lãnh thổ này theo thỏa thuận giữa Trung Quốc và Anh.



Hoàng Chi Phong (trái), Chu Đình (giữa) và La Quán Thông (phải). Ảnh: RTHK

Về việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia cho Hong Kong, Hoàng Chi Phong cho rằng bất kỳ luật lệ nào do Bắc Kinh ban hành cũng không thể khuất phục "ý chí của người dân Hong Kong" phản đối chính quyền Băc Kinh.

"Tôi tin rằng ngay lúc này, trên toàn thế giới, vẫn còn nhiều cặp mắt dõi theo Hong Kong. Tôi sẽ tiếp tục ở nhà tại Hong Kong cho đến khi họ (tức chính quyền Hong Kong - PV) buộc tôi im lặng" - Hoàng Chi Phong nói.

Khoảng 9 giờ sáng 30-6, theo giờ Trung Quốc (tức 8 giờ sáng 30-6, theo giờ Việt Nam), Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã nhất trí ban hành luật an ninh quốc gia cho Hong Kong.

Khung hình phạt cao nhất cho các hành vi đe dọa hay làm tổn hại nghiêm trọng an ninh quốc gia của Hong Kong và Trung Quốc sẽ là tù chung thân. Luật mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7.

Trước đó, trong ngày 26-6, Hoàng Chi Phong cho rằng mình sẽ là một "mục tiêu hàng đầu của luật mới này".

Nam sinh viên Hong Kong còn cảnh báo các cá nhân, tổ chức từng có quan điểm đi ngược lại chủ trương chính quyền Trung Quốc đại lục đều có thể trở thành mục tiêu của luật an ninh quốc gia cho đặc khu này.

Hiện tất cả những trường hợp như Hoàng Chi Phong đã nêu đều chưa thể được xác nhận. Theo truyền thông Trung Quốc, đến chiều 30-6, nội dung của luật này sẽ được công bố.