Hoàng tử Harry hôm 19-1 đã công khai quyết định "lùi bước" khỏi cuộc sống Hoàng gia, nói rằng anh muốn tiếp tục ủng hộ Nữ hoàng Elizabeth mà không cần nhận chi phí, nhưng "thật không may, điều đó là không thể", đài Fox News đưa tin.

Một quyết định khó khăn



Trong bài phát biểu tại bữa tối dành cho những người ủng hộ tổ chức từ thiện Sentebale ở London (Anh), Hoàng tử Harry đã giải thích lý do tại sao mình và vợ là Meghan Markle chọn từ bỏ tước hiệu Hoàng gia và thỉnh thoảng chuyển sang sống ở Canada.



Hoàng tử Harry phát biểu tại một tổ chức từ thiện ngày 19-1. Ảnh: TWITTER

"Trước khi tôi bắt đầu, tôi phải nói rằng tôi có thể hình dung ra những gì bạn có thể đã nghe, hoặc đọc trên truyền thông trong vài tuần qua. Vì vậy, tôi muốn bạn nghe sự thật từ tôi, không phải với danh phận một hoàng tử hay công tước, mà là từ Harry" - Hoàng tử Harry mở đầu bài phát biểu.



"Vương quốc Anh là nhà của tôi và là nơi tôi yêu thích. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi đã lớn lên và cảm thấy được rất nhiều người ủng hộ. Rồi khi Meghan đến với tôi, mọi người đã chào đón cô ấy khi tôi tìm thấy tình yêu và niềm hạnh phúc của cuộc đời mình" - Hoàng tử Harry nói tiếp, nhấn mạnh tầm quan trọng của Meghan đối với anh.



"Việc quyết định rằng hai chúng tôi sẽ rút khỏi Hoàng gia không phải là một quyết định nhẹ nhàng. Chúng tôi đã phải thảo luận nhiều tháng trời, cũng như trải qua nhiều năm thử thách. Tôi hiểu rằng không phải quyết định nào của mình cũng đúng, nhưng trong lần này tôi thực sự không có lựa chọn nào khác. Điều tôi muốn nói là chúng tôi không bỏ đi, và chúng tôi chắc chắn sẽ không rời xa mọi người" - Hoàng tử Harry tiếp lời.



Harry sau đó còn giải thích rằng anh và Markle ban đầu hy vọng sẽ được tiếp tục hỗ trợ Nữ hoàng mà không cần được phát chi phí. Tuy nhiên, điều này là không thể.



"Thật không may, điều đó là không thể. Tôi đã chấp nhận điều này khi biết rằng không thể thay đổi, nhưng tôi hy vọng bạn hiểu những gì đã xảy ra, rằng tôi sẽ để mọi thứ trở lại như cũ và hi vọng có một cuộc sống bình yên hơn" - Harry cho biết.



Harry và Meghan quyết định rút khỏi hoàng gia sau một năm nhiều ồn ào, đồn đoán về mâu thuẫn giữa anh em Harry và William. Ảnh: WIRE IMAGE



Hoàng tử Harry sau đó cảm ơn mọi người vì đã nâng đỡ anh sau cái chết của mẹ anh, Công nương Diana cách đây 23 năm. Hoàng tử Harry sau đó kết thúc bài phát biểu, nói rằng anh vẫn giữ sự tôn trọng tuyệt đối đối với Nữ hoàng và "vô cùng biết ơn sự hỗ trợ mà gia đình dành cho anh trong thời gian qua".

Hoàng tử Harry và vợ không còn giữ tước hiệu hoàng gia

Bài phát biểu diễn ra sau khi điện Buckingham ngày 18-1 ra thông báo Hoàng tử Harry và vợ anh là Meghan sẽ không còn là thành viên trong các hoạt động của hoàng gia Anh và sẽ không còn sử dụng tước hiệu Royal Highness.

Harry vẫn là hoàng tử, cả hai vợ chồng vẫn được giữ tước hiệu công tước và nữ công tước xứ Sussex nhưng sẽ không tham gia bất kỳ sự kiện mang tính lễ nghi hay chuyến công du hoàng gia nào trong tương lai.

Điện Buckingham cũng cho biết vợ chồng hoàng tử Harry sẽ không còn được nhận chi phí vì không còn tham gia các nghĩa vụ hoàng gia. Cặp vợ chồng cũng phải trả lại 3,1 triệu USD mà họ đã sử dụng để cải tạo ngôi nhà của mình là lâu đài Frogmore Cottage.

Đầu tháng 1, hoàng tử Harry năm nay 35 tuổi và vợ Meghan Markle (vốn là nữ diễn viên người Mỹ) 38 tuổi thông báo họ muốn chia thời gian cho hai nơi sống là Anh và Bắc Mỹ, cũng như muốn độc lập về tài chính. Ngày 9-1, Meghan cùng con trai di chuyển sang Canada. Hoàng tử Harry được cho là sẽ sớm qua đoàn tụ với vợ con.



Giải thích cho quyết định này, hoàng tử Harry nói muốn tìm sự bình yên cho mình và gia đình, khi vợ chồng anh thời gian qua phải khốn đốn vì sự săm soi của truyền thông. Anh còn nói rằng không muốn Meghan vợ mình gặp nguy hiểm như mẹ anh, Công nương Diana. Bà Diana chết trong một tai nạn giao thông khi cố chạy thoát khỏi thợ săn ảnh.