Tờ South China Morning Post ngày 4-7 cho biết cổng thông tin chính thức của chính quyền Hong Kong vừa đăng tải thông cáo tuyên bố Mỹ không có quyền và không có lý do gì để can thiệp vào chuyện nội bộ đặc khu sau khi luật an ninh mới được ban hành.

"Sự xuất hiện của dự luật Quyền tự trị Hong Kong cũng như các động thái trừng phạt khác của Mỹ là không thể chấp nhận được. Họ không những không răn đe được chúng tôi mà còn làm tổn hại quan hệ và lợi ích chung của hai bên. Thực hiện nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ" như thế nào là chuyện nội bộ Hong Kong " - thông cáo nêu rõ.



Người biểu tình Hong Kong vẫy cờ Mỹ và cờ Hong Kong trong đợt xuống đường hồi tháng 7-2019. Ảnh: AP

Giới chức đặc khu còn nhấn mạnh Bắc Kinh lâu nay ủng hộ mạnh mẽ nguyên tắc trên và luôn hoạt động theo đúng tinh thần Luật Cơ bản (văn bản được xem là Hiến pháp của Hong Kong) cũng như Hiến pháp Trung Quốc.

Thông cáo của chính quyền Hong Kong được đăng tải trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị loạt động thái đáp trả Trung Quốc vì nhất quyết ban hành luật an ninh mới.

Đơn cử, Quốc hội Mỹ hôm 2-7 đã thông qua dự luật Quyền tự trị Hong Kong, hình thành khung pháp lý để chế tài các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và quan chức Trung Quốc trực tiếp can thiệp hoặc hỗ trợ can thiệp vào Hong Kong bằng cách tịch thu tài sản và hạn chế giao dịch trên lãnh thổ Mỹ.

Danh sách các đối tượng này sẽ được Bộ Ngoại giao Mỹ cập nhật hằng năm. Khi bị liệt vào danh sách, những tổ chức và cá nhân bị nhắm đến có thời hạn một năm để ngừng mọi hoạt động làm ảnh hưởng đến nền tự trị của Hong Kong.

Hiện dự luật đã được chuyển qua Tổng thống Donald Trump ký phê duyệt.