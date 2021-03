Hãng tin Channel News Asia (CNA) ngày 28-2 cho biết 47 nhà hoạt động đối lập Hong Kong đã bị cảnh sát triệu tập và phải đối diện với cáo buộc "âm mưu lật đổ" theo luật an ninh quốc gia.

Trong số những người bị bắt bao gồm nhà hoạt động 27 tuổi Sam Cheung, người từng tham gia cuộc tranh cử sơ bộ do đảng Dân chủ tổ chức hồi tháng 7-2020.

“Người Hong Kong sẽ có một khoảng thời gian thực sự khó khăn trong những ngày này. Tôi hy vọng mọi người sẽ không từ bỏ Hong Kong và sẽ tiếp tục chiến đấu" - ông Cheung nói.



Cảnh sát Hong Kong đã tiến hành bắt giữ 54 nhà hoạt động hôm 6-1 vì tội âm mưu lật đổ theo luật an ninh mới. Ảnh: AFP

Trước đó, ông Cheung bị bắt cùng 54 nhà hoạt động khác hôm 6-1, trong chiến dịch đột kích và bắt giữ hàng loạt những nhà hoạt động đối lập lớn nhất do cảnh sát Hong Kong thực hiện kể từ khi luật an ninh quốc gia có hiệu lực hồi tháng 6-2020.

Các nhà hoạt động bị bắt giữ, thẩm vấn, một số còn bị tịch thu điện thoại di động và máy tính, sau đó họ được thả để chờ các cuộc điều tra thêm, CNA đưa tin.

Đảng Dân chủ đã tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ tại năm khu vực bầu cử ở Hong Kong để xác định ai sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp (Legco) vào tháng 9-2020. Cuộc bầu cử đã bị hoãn do đại dịch COVID-19.



Lãnh đạo phong trào biểu tình Benny Tai chuẩn bị trình báo với Sở cảnh sát thị trấn Ma On Shan ở Hong Kong, ngày 28-2. Ảnh: EPA

Theo cảnh sát Hong Kong, 47 nhà hoạt động đối lập bị cáo buộc chung tội danh âm mưu lật đổ chính quyền sau khi tham gia “cuộc bầu cử sơ bộ” không chính thức vào tháng 7-2020.

Phiên tòa xét xử 47 người này sẽ diễn ra vào sáng ngày 1-3.

"Cơ hội được tại ngoại của tôi không lớn" - lãnh đạo phong trào biểu tình Benny Tai viết trong một bài đăng trên trang mạng xã hội của ông. Ông cũng là một 47 nhà hoạt động bị triệu tập hôm 28-2.



Nhà hoạt động Mike Lam King-nam tới trình diện cảnh sát, ngày 28-2. Ảnh: REUTERS

Những người bị cảnh sát Hong Kong triệu tập bao gồm một nhóm các nhà hoạt động dân chủ trẻ như Lester Shum, Sam Cheung, Ventus Lau và Fergus Leung. Theo đó, cho đến nay đã có 99 người bị bắt vì tình nghi vi phạm luật an ninh.

Một số người trong số này đã bị từ chối không được cho bảo lãnh, bao gồm cả ông trùm truyền thông và nhà tỉ phú Jimmy Lai, bất chấp các kháng cáo pháp lý kéo dài, theo CNA.

Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa bốn loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh.

Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.