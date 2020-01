Indonesia đón năm mới trong nước lũ, 21 người chết

Người dân thủ đô Jakarta, Indonesia đã đón một năm mới ảm đạm khi 21 người đã thiệt mạng do một trận lụt lịch sử, lớn nhất trong nhiều năm qua, Chanel News Asia dẫn lời các nhà chức trách hôm 1-1-2020.

Những cơn mưa xối xả vào đêm giao thừa đã khiến những vùng đất rộng lớn của đô thị megalopolis bị nhấn chìm trong nước lũ. Hàng trăm khu dân cư với khoảng 30 triệu người đã phải sống trong tình trạng mất điện nhiều giờ liền.

Nhiều tuyến tàu lửa và một trong những sân bay của thành phố cũng buộc phải đóng cửa vì lũ lụt.

Người đứng đầu Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia, ông Doni Monardo, kêu gọi người dân rời khỏi vùng bị lũ lụt. Ông cũng cho biết "ưu tiên hàng đầu là cứu người".





Người dân dùng phao cứu sinh để di chuyển quanh thành phố. Ảnh: REUTERS

Trong 21 nạn nhân có một thiếu niên 16 tuổi chết vì điện giật và ba người khác tử vong do hạ thân nhiệt, theo ông Subejo, người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa.



Trong các nạn nhân có một cặp vợ chồng già bị mắc kẹt trong nhà, do nước lũ dâng quá nhanh và họ không kịp chạy thoát. Khu vực này nước lũ đã dâng cao tới 4 m sau khi sông bị vỡ bờ.

Một nạn nhân khác bị chết đuối trong khi bốn người khác thiệt mạng do trận lở đất ở ngoại ô thành phố do mưa to liên tục trút xuống khu vực.

"Chúng tôi hy vọng nước lũ sẽ rút. Tuy nhiên, mưa lớn sẽ tiếp diễn trong những ngày tới" - ông Subejo nói.



Người dân bì bõm trong nước lũ. Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi đã cho ngắt điện ở nhiều khu vực để tránh có thêm người bị điện giật" - ông Ikhsan Asaad, một quan chức tại công ty nhà nước PLN, nói với hãng tin AFP.

Ông Asaad cho hay ông vẫn chưa thể ước tính có bao nhiêu cư dân bị ảnh hưởng bởi việc mất điện.



Nhà chức trách cho biết khoảng 13.000 người đã được sơ tán, chưa bao gồm cư dân ở các thành phố lân cận của Jakarta.



"Chúng tôi đang sơ tán người dân ngay bây giờ" - Thống đốc Jakarta Anies Baswedan nói với các phóng viên.





Nhiều phương tiện bị chết máy trên đường ở Bekasi, gần Jakarta, Indonesia.Ảnh: REUTERS

Theo số liệu của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn thành phố Jakarta, mực nước đo được lúc 3 giờ 30 ngày 1-1-2020 tại cửa xả lũ Manggarai ở khu vực trung tâm Jakarta cao hơn cùng thời điểm này ngày hôm trước 854 cm.

Chính quyền thành phố đã nâng mức cảnh báo lũ lụt lên cấp độ 2. Mực nước tại cửa xả lũ Jembatan Merah, Ciliwung cũng được ghi nhận tăng lên mức báo động 1.

Những trận mưa liên tiếp kéo dài từ ngày 31-12-2019 cũng làm tăng mực nước tại các cửa xả lũ khác xung quanh thủ đô Jakarta bao gồm Pesanggarahan (181 cm), Kali Duri (246 cm) và Hek (180 cm).



Nước ngập gần đến cổ, người dân phải chèo phao để di chuyển. Ảnh: AFP



Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh những ngôi nhà nước ngập tới tận nóc và những chiếc xe hơi mắc kẹt trong những đống bùn đất. Người dân phải di chuyển bằng thuyền, phao cứu sinh nhỏ hoặc những xăm xe tự chế.



"Chúng tôi vẫn thường hứng chịu lũ lụt hằng năm nhưng chưa bao giờ lũ dâng cao đến thế. Chúng tôi gần như không được chuẩn bị từ trước" - bà Angelina Widiyanti nói khi nhà đang chìm trong nước với nhiều tài sản hư hại nghiêm trọng.



Người Jakarta ở một khu sơ tán. Ảnh: AFP



Người dân đang di tản khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: AFP

Đây là thảm họa tồi tệ nhất kể từ năm 2013, khi Jakarta hứng chịu trận lụt lịch sử làm hàng chục người thiệt mạng. Jakarta thường xuyên bị lũ lụt vào mùa mưa, thường bắt đầu vào cuối tháng 11.

Hôm 1-1-2020, dịch vụ tại sân bay Halim Perdanakusuma, nơi điều khiển các máy bay thương mại và quân sự, đã tạm thời bị đóng cửa do đường băng bị ngập nghiêm trọng, theo Bộ GTVT.



Nhiều chuyến bay đã được chuyển hướng đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta chính của Jakarta.