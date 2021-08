Truyền hình nhà nước Iran hôm 9-8 cho biết cứ hơn 2 phút, nước này lại có một người qua đời vì COVID-19 khi nước này đang vật lộn với biến thể Delta trong làn sóng lây nhiễm thứ năm kể từ đầu dịch.

“Mỗi hai giây, một người nhiễm bệnh ở Iran và gần như mỗi hai phút, một người chết vì COVID-19” - truyền hình nhà nước Iran nêu rõ.

Giới chức y tế Iran cho biết số người chết vì COVID-19 ở nước này đã lên tới 94.603. Trong đó, 588 trường hợp được báo cáo hôm 9-8 và 542 ca được công bố hôm 8-8. Đây là hai ngày đầu tiên số ca tử vong vì COVID-19 theo ngày ở Iran vượt mức 500.



Một bệnh nhân COVID-19 ở Iran. Ảnh: GETTY

Iran đang trải qua làn sóng COVID-19 thứ năm với những diễn biến phức tạp do biến thể Delta lây nhiễm nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Số ca nhiễm được công bố hôm 9-8 là 40.808, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại nước này lên 4.199.537.

Phần lớn trong số 31 tỉnh thành ở Iran đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên mức cao nhất. Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran cho biết các bệnh viện ở một số thành phố đã không còn giường để tiếp nhận bệnh nhân mới. Trong khi đó, chỉ khoảng 4% trong số 83 triệu dân nước này đã được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19.

Căng thẳng với phương Tây đã ảnh hưởng lớn tới chiến dịch tiêm chủng của Iran. Hồi tháng 1, Lãnh tự tối cao, Đại Giáo chủ Ali Khamenei đã cấm nhập khẩu vaccine của Anh và Mỹ, cho rằng các sản phẩm này không đáng tin cậy.

Theo tờ The New York Times, Iran đã cấp phép sử dụng khẩn cấp bốn loại vaccine của Nga, Cuba, Trung Quốc và Ấn Độ. Iran cũng tham gia sáng kiến phân phối vaccine toàn cầu COVAX và chấp nhận vaccine của hãng dược Anh AstraZeneca nhưng do các công ty Ý, Hàn Quốc, Nga… sản xuất theo giấy phép.

Iran đang phát triển một số vaccine ngừa COVID-19 nội địa và đã cấp phép sử dụng khẩn cấp của tập đoàn dược nhà nước Shafa. Ông Khamenei và tân Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã tiêm vaccine của Shafa.