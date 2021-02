Tờ The Times of Israel hôm 24-2 cho biết Mỹ và Israel sẽ tiến hành các cuộc bàn bạc chiến lược về Iran trong những ngày tới, tập trung vào thông tin tình báo của hai quốc gia về chương trình hạt nhân của Tehran.

Hai quốc gia đang lên kế hoạch đối thoại trong thầm lặng nhằm tránh làm nổ ra một cuộc chiến công khai về chính sách của Mỹ đối với Iran dưới thời chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden.

Theo đó, Washington và Jerusalem sẽ triệu tập lại nhóm đối thoại về Iran, vốn được thành lập dưới thời Tổng thống Barack Obama, sẽ do cố vấn an ninh quốc gia Israel Meir Ben-Shabbat và người đồng cấp Mỹ Jake Sullivan dẫn đầu.



Một kỹ thuật viên người Iran làm việc tại Cơ sở hạt nhân ngay bên ngoài thành phố Isfahan, ngày 3-2-2007. Ảnh: AP

The Times of Israel cho hay ông Sullivan đã triệu tập lại nhóm đối thoại giữa hai nước trong cuộc điện đàm đầu tiên của ông với cố vấn an ninh quốc gia Israel vào tháng trước.

Kể từ khi nhậm chức, chính quyền Tổng thống Biden đã nhiều lần bày tỏ ý định quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Iran đã ký kết với nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc) nếu Tehran tuân thủ trở lại các thỏa thuận của mình.

Ngược lại, chính quyền Iran lại kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của mình lên nước này trước khi yêu cầu họ quay lại các điều khoản của thỏa thuận. Việc cả hai không ai nhân nhượng đã khiến tình hình rơi vào bế tắc.



Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Nhà Trắng, ngày 23-2. Ảnh: AP

Trước đó, vào năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Đáp trả lại, Iran dần lơi lỏng và có những hành vi vi phạm thỏa thuận hạt nhân.

Tại buổi điều trần hôm 23-2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận chính quyền ông Biden sẽ tham vấn với Israel và các đồng minh Ả Rập ở Trung Đông trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc tham gia trở lại thỏa thuận hạt nhân của Iran để đổi lấy việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt.

Các quan chức Israel, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc Mỹ tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân với Iran, tạo thêm mâu thuẫn giữa hai nước về vấn đề này.

Những tháng gần đây, một số quan chức hàng đầu của Israel còn lên tiếng cảnh báo sẽ tiến hành các hoạt động quân sự nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran.



Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 17-2. Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Cùng ngày, Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi nhận định rằng các hành động của Iran đang đe dọa sự ổn định của khu vực và yêu cầu cộng đồng quốc tế phản ứng ngay lập tức.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tiết lộ quân đội nước này “đang nỗ lực xây dựng lực lượng để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, bao gồm cả kịch bản mà Israel cần phải có hành động để ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân”.

Ông Netanyahu cũng khẳng định Israel sẽ ngăn chặn vũ khí hạt nhân của Iran, bất kể có hiệp định đa phương nào để làm như vậy hay không, vài giờ sau khi Tehran tuyên bố cấm hoạt động thanh sát các cơ sở hạt nhân của Liên Hợp Quốc (LHQ).