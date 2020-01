Lễ trao giải thưởng âm nhạc Grammy năm 2020 đã được tổ chức vào đêm 26-1 (giờ địa phương). Giải thưởng này có hơn 80 hạng mục khác nhau, song có bốn hạng mục được xem là danh giá nhất: Album của năm, bài hát của năm, bản thu của năm và nghệ sĩ xuất sắc nhất.



Billie Eilish cùng anh trai Finneas O’Connell nhận giải Bản thu của năm. Ảnh: GETTY IMAGES



Năm nay, cả bốn hạng mục trên đều được trao cho nữ ca sĩ trẻ Billie Eilish, giúp cô trở thành nghệ sĩ trẻ nhất và nữ nghệ sĩ duy nhất giành được cả bốn danh hiệu trên. Bên cạnh đó, Billie Eilish cũng là nữ nghệ sĩ trẻ nhất nhận giải Album của năm ở tuổi 18.



Billie đã chiến thắng danh hiệu Bài hát của năm và Bản thu của năm với ca khúc "bad guy" và chiến thắng danh hiệu Album của năm với "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".



Ngoài ra, nữ ca sĩ 18 tuổi còn chiến thắng ở hai hạng mục khác: Album nhạc Pop có lời xuất sắc nhất và Album phối khí xuất sắc nhất cho nhạc Non - Classical, nâng tổng số giải của cô và anh trai kiêm đồng sản xuất và đồng tác giả Finneas O’Connell lên 6.