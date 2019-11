Làm sao ông Trump biết thủ lĩnh IS ‘khóc la' khi bị truy sát?

Thủ lĩnh tối cao tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trong một chiến dịch vây ráp tại tỉnh Idlib (Syria) tối 26-10.



Thông báo về cái chết của Baghdadi sáng hôm sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Baghdadi đã tự kích nổ bom mang trên người để tự sát và chết “như một con chó” sau khi bị truy đuổi vào một đường hầm không lối ra, đã “la khóc suốt đoạn đường”.

“Hắn ta trải qua những giờ khắc cuối cùng trong sợ hãi tột độ, trong hoảng loạn và kinh hãi tột cùng, khiếp sợ sự truy đuổi của lực lượng Mỹ” - ông Trump nói.



Hiện trường nơi Baghdadi kích nổ bom tự sát khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ truy đuổi, ở tỉnh Idlib (tây bắc Syria) ngày 26-10. Ảnh: AFP

Hãng tin Sputnik (Nga) ngày 2-11 đặt câu hỏi làm sao ông Trump biết thủ lĩnh tối cao IS Baghdadi "khóc la" khi bị giết. Theo Sputnik, rõ ràng không có ai ngoài ông Trump nói những chi tiết này.

Trong buổi họp báo chính thức về việc tiêu diệt Baghdadi, khi được hỏi về các chi tiết mà ông Trump nói, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley đều không khẳng định được.

Ông Esper nói ông không “có các chi tiết này”, trong khi đó ông Milley nói ông có biết ông Trump trước đó “có kế hoạch nói chuyện với các thành viên đơn vị (đã tấn công thủ lĩnh IS) nhưng tôi không biết những chi tiết đó có từ nguồn nào”.



Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt từ lời khai của một phó tướng bị tình báo Iraq chiêu hàng. Ảnh: REUTERS

Có thể ông Trump đã trao đổi trực tiếp với một số thành viên lực lượng đặc nhiệm thực hiện vụ vây ráp và tiêu diệt Baghdadi nhưng câu hỏi nữa đặt ra là làm sao các chỉ huy hàng đầu như ông Esper, ông Milley lại bị loại ra khỏi cuộc đối thoại này.

Trước đó báo New York Times (Mỹ) đưa tin rằng các thước phim được các thiết bị tự hành quay lại diễn biến cuộc vây ráp tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS và chiếu về Phòng Tình huống ở Nhà Trắng, nơi ông Trump và nhiều thành viên nội các Mỹ theo dõi, lại không có tiếng. Điều này có nghĩa ông Trump không thể nghe được tiếng nói của Baghdadi khi xem đoạn phim.

“Tôi không biết làm sao ông ấy biết được điều đó. Có vẻ giống như ông ấy tự nghĩ ra” - một quan chức Mỹ có biết về cuộc vây ráp tiêu diệt Baghdadi đề nghị không nêu tên nói với New York Times.



Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và nhiều thành viên nội các Mỹ quan sát cuộc tấn công tiêu diệt thủ lĩnh IS Baghdadi ở Syria tối 26-10. Ảnh: TWITTER

Tướng Frank McKenzie, Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Trung của Mỹ - người giám sát chiến dịch vây ráp tiêu diệt Baghdadi nói về những giờ khắc cuối cùng của Baghdadi: “Hắn ta bò vào một cái hố với hai trẻ em và cho nổ tung mình trong lúc những người đi theo hắn ta ở trên bãi đất. Quý vị có thể hiểu được đây là loại người gì, dựa vào hành động này”.

Tuy nhiên, tướng McKenzie thừa nhận không thể "xác nhận bất kỳ điều gì khác về những giờ khắc cuối cùng của hắn ta”, kể cả chuyện hắn khóc la.



Tướng Frank McKenzie, Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Trung của Mỹ - người giám sát chiến dịch vây ráp tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS Baghdadi, họp báo ngày 30-10 về vụ tiêu diệt Baghdadi. Ảnh: AP

Về câu hỏi này, Thư ký Nhà Trắng Stephanie Grisham từ chối “can thiệp vào bất kỳ chi tiết nào rằng làm sao tổng thống nhận được thông tin”.

“Không thể chỉ đơn giản chúc mừng việc một tên khủng bố, một kẻ giết người, một kẻ cưỡng hiếp bị tiêu diệt hay sao?” - bà Grisham viết trong một lá thư điện tử gửi đến báo New York Times. Tuy nhiên, bà Grisham cũng không xác nhận chi tiết Baghdadi khóc la trước khi chết mà ông Trump nói là sự thật.