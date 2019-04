Libya: Mỹ đề nghị Tướng Haftar lập tức ngưng đánh Tripoli

Mỹ ngày 7-4 đã lên tiếng về diễn biến nguy hiểm mới tại Libya, hãng Sputnik đưa tin. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 7-4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đề nghị các lực lượng trung thành với Nguyên soái Khalifa Haftar ngừng ngay lập tức chiến dịch tấn công Tripoli. Ông Pompeo nói rõ không có giải pháp quân sự nào có thể giải quyết nội chiến Syria.

“Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình giao tranh gần Tripoli. Chúng tôi đã nói rõ chúng tôi phản đối cuộc tấn công quân sự của các lực lượng ông Khalifae Haftar và đề nghị ngừng ngay lập tức các chiến dịch quân sự chống lại thủ đô Libya này. Các lực lượng này nên quay lại vị trí trước đó. Các bên liên quan có trách nhiệm phải khẩn cấp giảm căng thẳng tình hình, như Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các Ngoại trưởng G7 nhấn mạnh ngày 5-4. Chiến dịch quân sự đơn phương chống Tripoli gây nguy hiểm cho dân thường và hủy hoại viễn cảnh tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả người dân Libya.

Không có giải pháp quân sự nào cho xung đột Libya. Đó là lý do tại sao Mỹ tiếp tục thúc giục các lãnh đạo Libya, cùng với các đối tác quốc tế quay trở lại với tiến trình đàm phán chính trị do Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc ở Libya Ghassan Salame làm cầu nối. Một giải pháp chính trị là giải pháp duy nhất thống nhất đất nước và đưa ra được kế hoạch an ninh, hòa bình, và thịnh vượng cho mọi người dân Libya”, Sputnik dẫn tuyên bố của ông Pompeo cho biết.



Lực lượng ủng hộ chính quyền Tripoli tập trung ở ngoại ô Tajura để bảo vệ thủ đô. Ảnh: REUTERS



Ông Pompeo ra tuyên bố một ngày sau khi Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Phi (AFRICOM) ngày 7-4 chỉ đạo di chuyển một đơn vị quân đội ở Libya ra khỏi nước này vì tình hình bất ổn, trang Stars and Stripes (Mỹ) đưa tin.

“Vì tình hình bất ổn gia tăng ở Libya, một số quân Mỹ hỗ trợ AFRICOM tạm thời được di chuyển ra khỏi đất nước này chiếu theo các điều kiện an ninh ở hiện trường”, AFRICOM thông báo trên trang web của mình.

Tướng Thủy quân lục chiến, Tư lệnh AFRICOM Thomas Waldhauser cho biết “dù có điều chỉnh lực lượng nhưng chúng tôi vẫn bảo đảm hỗ trợ nhanh chóng chiến lược hiện tại của Mỹ”.



Tướng Thủy quân lục chiến, Tư lệnh AFRICOM Thomas Waldhauser (phải) và Đại sứ Mỹ tại Libya Peter Bodde (trái) trong một lần gặp Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj (giữa). Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI LIBYA



Nhiệm vụ của AFRICOM tại Libya là hỗ trợ an ninh cho các nhân vật ngoại giao, thực hiện các chiến dịch chống khủng bố, thúc đẩy tình hữu nghị, cải thiện an ninh khu vực. AFRICOM là lực lượng dẫn đầu chiến dịch không kích IS ở Libya. AFRICOM không nói rõ quy mô số quân Mỹ sơ tán hay số quân này sẽ được di chuyển đến đâu.

AFRICOM cho biết đến lúc này chính quyền Tripoli vẫn chưa yêu cầu AFRICOM hỗ trợ quân sự ngăn chặn lực lượng của Tướng Haftar.

Từ sau khi nhà lãnh đạo Muammar al-Qaddafi bị phe nổi dậy được NATO ủng hộ lật đổ và hạ sát vào năm 2011, Libya luôn trong tình trạng chia rẽ với nhiều phe phái quyền lực. Nổi bật là phe Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Haftar lãnh đạo và Chính quyền Hòa hợp Dân tộc (GNA) do Thủ tướng Fayez Sarraj đứng đầu.