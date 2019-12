Theo tin từ báo SCMP (Hong Kong), lực lượng binh sĩ Trung Quốc đóng ở Hong Kong vừa thực hiện tập trận bắn đạn thật trên biển Đông.



SCMP dẫn thông tin từ một tài khoản trên mạng xã hội của kênh quân sự của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết cuộc tập trận được thực hiện “vài ngày gần đây” nhưng không cho biết thời gian, địa điểm chính xác, hay thành phần tham gia.

Tuy nhiên trong đoạn video đưa trên tài khoản mạng xã hội có tàu hộ tống hạng nhẹ Khâm Châu lớp 056. Tàu này từng xuất hiện trong một số cuộc tập trận hải quân trước đây của lính Trung Quốc đồn trú tại Hong Kong. Năm 2018, tàu hộ tống hạng nhẹ Khâm Châu từng tập trận cùng tàu khu trục Vendeniaire của hải quân Pháp ở vùng biển cách Hong Kong 20 hải lý. Cuộc tập trận được cho nhằm tăng năng lực phòng vệ của lực lượng binh sĩ Trung Quốc đóng tại Hong Kong.



Tàu hộ tống hạng nhẹ Khâm Châu trong cuộc tập trận ở biển Đông. Ảnh: WEIBO

Theo SCMP, trong đoạn video, tàu Khâm Châu đã thực hiện các nội dung “gây nhiễu hoạt động của tên lửa, nhằm tránh các cuộc tấn công của tên lửa kẻ thù”, bắn pháo vào mục tiêu thủy lôi. Các binh sĩ trên tàu nói tiếng Quan Thoại, mặt trang phục và mang thiết bị có dấu hiệu hải quân Trung Quốc.

Tài khoản mạng xã hội của CCTV cho biết cuộc tập trận do “một tiểu đoàn hải quân” thực hiện, phù hợp với sự sắp xếp huấn luyện hàng năm bao gồm huấn luyện chiến đấu ở biển Đông cho lực lượng đóng quân ở Hong Kong.

Monkey King whose magical fighting staff would do whatever its owner commanded." data-reactid="29" style="text-align: justify;">Theo CCTV, các binh sĩ ở Hong Kong phải kiên trì tập luyện để có được năng lực như “gậy như ý” – ý muốn nhắc đến truyện Tây Du Ký và nhân vật Tôn Ngộ Không vốn có năng lực thần kỳ có thể thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào cấp trên chỉ đạo.

Hồi tháng 7 năm nay, lực lượng binh sĩ Trung Quốc ở Hong Kong thực hiện diễn tập tuần tra hàng hải và hàng không, trong đó có nội dung di chuyển qua cảng Hong Kong. Cuộc diễn tập này diễn ra trong bối cảnh Hong Kong đang trong cao điểm biểu tình phản đối dự luật dẫn độ.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc từng nói binh sĩ Trung Quốc ở Hong Kong có “quyết tâm, tự tin và năng lực” để bảo vệ chủ quyền quốc gia và duy trì sự thịnh vượng lâu dài của Hong Kong.

Hồi tháng 11, khi đợt biểu tình kéo dài hơn 5 tháng, binh sĩ Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện dọn dẹp đường phố Hong Kong.