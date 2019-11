'Luôn chào đón mọi nhà lãnh đạo nếu điều đó tốt cho Mỹ'

“Tôi sẽ luôn gặp lãnh đạo các nước khi họ đến Mỹ: các vị vua, nữ hoàng, tổng thống... Tôi sẽ gặp gỡ tất cả họ”, ông Trump phát biểu tại Tổ chức The Economic Club of New York trước lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp của Phố Wall.

“Ai cũng muốn tới Mỹ. Bất kể ai. Tất cả đều tốt cho nước Mỹ. Chúng ta muốn giúp đỡ người dân của chúng ta”, ông Trump nói. “Nhưng điều đầu tiên họ sẽ nói với tôi là: Chúc mừng ông vì nền kinh tế nước Mỹ”.



Ông Trump nói các nhà lãnh đạo thế giới sẽ chúc mừng ông vì nền kinh tế lớn mạnh của Mỹ. Ảnh: CNBC