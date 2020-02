Máy bay lòng vòng trên không để hết nhiên liệu mới hạ cánh

Một máy bay của Air Canada đã phải bay lòng vòng quanh thủ đô Madrid, của Tây Ban Nha sau khi gặp "sự cố động cơ", đài CNN đưa tin.



Bộ phận cứu hỏa và cứu thương được điều động đến sân bay để đề phòng sự cố xảy ra. Ảnh: CNN

Theo các nhà chức trách, chiếc máy bay Boeing 767-300, chở 128 hành khách đã quay đầu, hạ cánh xuống sân bay Barajas của thủ đô Madrid vào lúc 19 giờ 15 ngày 3-2 (giờ địa phương) mà "không có sự cố" nào xảy ra.

Hiệp hội phi công lớn nhất Tây Ban Nha SEPLA cho biết một phần càng hạ cánh của máy bay đã bị gãy, rồi rơi mảnh vỡ vào động cơ khi máy bay vừa cất cánh.

Không quân Tây Ban Nha đã điều một máy bay chiến đấu F-18 tới tháp tùng máy bay chở khách gặp sự cố. Video: YOUTUBE

Máy bay sau đó buộc phải bay vòng vòng quanh thành phố nhiều giờ để đốt nhiên liệu, nhằm đạt trọng lượng tối đa cho phép để hạ cánh an toàn.



Ngay sau khi nhận tin cấp báo, Không quân Tây Ban Nha đã điều một máy bay chiến đấu F-18 tới tháp tùng máy bay chở khách gặp sự cố. Đoạn video do một hành khách trên máy bay quay được cho thấy chiến đấu cơ đang bám sát họ ở khoảng cách an toàn.

Các nhân viên cứu hỏa cũng như y tế cũng đã được triển khai đến sân bay như một biện pháp phòng ngừa, theo tài khoản Twitter của dịch vụ khẩn cấp do chính quyền khu vực điều hành.



Theo trang Flightradar24, máy bay gặp sự cố đã đưa vào khai thác 30 năm. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi sự xuất hiện trái phép của một máy bay không người lái đã khiến phi trường Barajas phải tạm đóng cửa trong một tiếng đồng hồ, gây chậm trễ và buộc nhà chức trách phải chuyển hướng 26 chuyến bay.