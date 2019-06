Một học sinh bị bắt vì âm mưu đánh bom khủng bố

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 8-6, Phó Tổng công tố Bulgaria Ivan Geshev nói rằng, nghi phạm 16 tuổi được giấu tên đã bị bắt vào ngày 6-6, sau khi người thân thông báo với phía cảnh sát những dấu hiệu khả nghi của một vụ đặt bom khủng bố tại Plovdiv, thành phố lớn thứ hai Bulgaria và là một địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều du khách tập trung tại đây.

Theo điều tra, nghi phạm dự định kích hoạt bom vào ngày cuối cùng của năm học, mục tiêu được nhắm tới là trung tâm thành phố để gây sát thương lớn.

"Đây là một ví dụ kinh điển về việc chiêu mộ và cực đoan hoá một cá nhân, thậm chí trong trường hợp này là một người chưa đủ tuổi vị thành niên", ông Geshev cho biết, đồng thời mô tả vụ việc lần này là "một tấn thảm kịch".



Tang vật thu được tại nhà thiếu niên 16 tuổi. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Khám xét nhà của thiếu niên, cảnh sát phát hiện nhiều vật liệu chế tạo bom và thiết bị nổ, một lá cờ của IS và một số tài liệu Hồi giáo cực đoan. Theo các nhà điều tra, các loại thiết bị và vật liệu nổ được tìm thấy trùng khớp với loại đã từng được sử dụng trong các vụ tấn công khủng bố trước đây tại Bỉ, Pháp, và ngay tại sân bay Burgas, bên bờ Biển Đen của Bulgaria vào năm 2012 làm sáu người thiệt mạng.

Tờ The New York Times cho biết, nghi phạm nhỏ tuổi sau khi bị buộc tội khủng bố đã được trả về cho gia đình và sẽ được áp dụng các biện pháp tư vấn tâm lý.

Theo người dân địa phương, thiếu niên trong vụ việc là người "cực kỳ thông minh", theo học một ngôi trường danh tiếng đồng thời là một cư dân tại thành phố Plovdiv. Nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra về mối liên hệ giữa nam sinh này và tổ chức IS.

Được biết, Bulgeria, một thành viên EU, từ lâu chưa bao giờ là mục tiêu chính của các vụ khủng bố mặc cho những nước khác trong khối liên tiếp hứng chịu các đợt tấn công trong những năm gần đây.