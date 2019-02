Một số phóng viên quốc tế bị Mỹ cấm vào tiệc tối Trump-Kim

Nhà Trắng đã cấm tất cả trừ một phóng viên báo in vào phòng nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dùng bữa tối thân mật cùng nhau. Lý do đưa ra vì đây là một cuộc gặp có tính chất nhạy cảm và một vài phóng viên đã đặt câu hỏi quá lớn tại cuộc gặp trước đó, báo Independent đưa tin.

Phóng viên Nhà Trắng của Reuters, ông Jeff Mason cho biết các cây bút của hãng tin Reuters, AP, Bloomberg và The Los Angeles đã không được tham gia đưa tin về bữa tối tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Donald Trump.



Phóng viên không được vào bên trong khu vực ăn tối của hai ông Trump-Kim để đưa tin như những sự kiện trước đó. Ảnh: CNN

CNN và Tạp chí Phố Wall cũng báo cáo rằng Nhà Trắng đã cố gắng loại bỏ tất cả các phóng viên báo in ra khỏi bữa tối.



Phóng viên Jim Sciutto của CNN có mặt đưa tin tại Hà Nội cho biết: "Các phóng viên báo in đã được thông báo trước bữa ăn tối rằng sẽ không có phóng viên nào được phép vào bên trong và chỉ sau khi các phóng viên bày tỏ thái độ thì Nhà Trắng mới đồng ý cho phép một phóng viên vào phòng đó."



Elie Stokols, một phóng viên của LA Times tại Hà Nội cho biết các nhiếp ảnh gia trong bữa tối đã từ chối chụp ảnh nếu không có phóng viên nào được phép vào, buộc Nhà Trắng phải cho phép một nhà báo in và phát thanh vào trong phòng.



Trong một tuyên bố, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói: "Do tính chất nhạy cảm của cuộc họp, chúng tôi đã giới hạn số lượng phóng viên đưa tin tối nay, nhưng vẫn đảm bảo rằng một số nhiếp ảnh gia, truyền hình và phát thanh được vào trong phòng. Chúng tôi đang tiếp tục đàm phán các khía cạnh của hội nghị thượng đỉnh lịch sử này và sẽ luôn nỗ lực để đảm bảo truyền thông Mỹ có quyền truy cập nhiều nhất có thể."

Trước khi bước vào buổi ăn tối cùng nhau, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có buổi gặp ngắn khoảng 30 phút. Tại đây, hai người đã có cái bắt tay đầu tiên tại khách sạn Metropole ở thủ đô Hà Nội, Việt Nam.