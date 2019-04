Một tướng lĩnh IRGC của Iran ‘đào tẩu’

Một sĩ quan cấp cao của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã trốn khỏi nước này, mang theo một bộ tài liệu bí mật được cho là chứa thông tin về kế hoạch quân sự của Tehran.

Chuẩn tướng Ali Nasiri, người từng chỉ huy các hoạt động phản gián của Iran, được cho là đã trốn khỏi nước này và xin tị nạn chính trị tại đại sứ quán Mỹ ở một quốc gia vùng Vịnh không được nêu tên, trang Washington Free Beacon dẫn một bản tin được đăng trên trang Iran Commentary - cổng thông tin trực tuyến chuyên cung cấp thông tin về các hoạt động bị cho là bất hợp pháp của Iran.

"Các nguồn tin cho biết một cuộc điều tra do các đơn vị phản gián IRGC đưa ra cho thấy ông Nasiri đã trốn đến một quốc gia vùng Vịnh, xin tị nạn chính trị tại đại sứ quán Mỹ ở nước đó", bản tin cho biết.

"Các báo cáo cho thấy ông Nasiri nắm giữ một khối lượng lớn tài liệu ghi lại hành trình của các chỉ huy cấp cao IRGC, nhân viên tình báo và các đơn vị hoạt động ở nước ngoài, tất cả đều nằm dưới vỏ bọc của các cơ quan ngoại giao", bản tin cho biết thêm.



Chuẩn tướng Ali Nasiri. Ảnh: JEWISH PRESS

Dù Washington Free Beacon không thể xác minh độc lập thông tin trên, nhưng đó có thể là kết quả một hành động táo bạo của cộng đồng tình báo Mỹ, vốn lâu nay tìm kiếm thông tin về bộ máy và kế hoạch quân sự của Iran.

"Việc ông Nasiri chạy trốn khỏi Iran đã có một tác động cực kỳ tiêu cực trong hệ thống phân cấp dưới sự chỉ huy của ông này", Iran Commentary cho biết. "Vào ngày 19-4, hãng thông tấn Fars có liên quan đến IRGC đã đề cập số phận của ông Nasiri mà không có bất kỳ lời giải thích nào thêm".

Các báo cáo về tình hình của cựu Chuẩn tướng Nasiri có thể làm sáng tỏ hơn về quyết định bất ngờ cuối tuần qua của Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cải tộ ban lãnh đạo của IRGC bằng cách bổ nhiệm một chỉ huy trưởng mới.

Việc thay lãnh đạo IRGC diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump thực hiện bước đi chưa từng có là liệt IRGC vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về tình hình ông Nasiri, viện dẫn chính sách không cung cấp thông tin về những người xin tị nạn tiềm năng.

Trong khi đó, Iran đã tung ra một loạt đe dọa sau quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 22-4 về việc không gia hạn hoãn trừng phạt các quốc gia nhập khẩu dầu Iran.

Các nhà lãnh đạo Iran đã chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Donald Trump và tuyên bố sẽ tiếp tục bán dầu thô, một nguồn thu chính của chính phủ Iran trong bối cảnh nước này phải đối mặt với khủng hoảng tiền mặt do lệnh trừng phạt của Washington đối với Tehran.