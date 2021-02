Ngày 28-2 (giờ địa phương), Cơ quan quản lý thực phẩmvà dược phẩm Mỹ (FDA) đã chính thức cấp phép cho sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Johnson & Johnson (Mỹ) trong các trường hợp khẩn cấp, theo đài CNN.

CNN cũng cho biết vaccine ngừa COVID-19 của Johnson&Johnson là loại dùng một liều và là vaccine thứ ba được sử dụng tại Mỹ, sau hai vaccine của các hãng dược khác là Pfizer/BioNTech và Moderna (Mỹ và Đức) được phê duyệt từ tháng 12 năm ngoái và đang được dùng tiêm phòng cho người dân.



Nhân viên y tế TP New York (Mỹ) được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 hồi tháng 1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Hiện chính quyền Mỹ đã đồng ý mua 100 triệu liều vaccine của Johnson & Johnsontrong dùng cho sáu tháng đầu năm nay. Dù vậy, lô đầu tiên 20 triệu liều phải khoảng đầu tháng 3 mới được giao.

Trả lời báo giới sau khi vaccin được cấp phép, Trưởng bộ phận phát triển vaccine của Johnson & Johnson - ông Johan Van Hoof khẳng định vaccine của hãng sẽ góp phần vào nỗ lực chống đại dịch COVID-19 toàn cầu.

Ông cũng khẳng định vaccine đã được giới chuyên gia và các cơ quan chức năng Mỹ thẩm định và xác nhận có hiệu quả cao. Ngoài ra, vaccine cũng rất dễ bảo quản và triển khai số lượng lớn nhờ ưu điểm chỉ sử dụng một liều duy nhất và có thể bảo quản lâu dài ở nhiệt độ thấp.

Hồi ngày 24-2, tờ The New York Times từng đăng tải báo cáo của FDA khẳng định vaccine của Johnson & Johnson đạt hiệu quả phòng bệnh tổng thể khoảng 72% tại Mỹ và 64% tại Nam Phi, nơi xuất hiện chủng biến thể mới B1351 của virus gây dịch SARS-CoV-2 lây lan rất nhanh. Riêng về tác dụng phòng các ca nhiễm COVID-19 nặng, vaccine đạt hiệu quả 86% ở Mỹ và 82% tại Nam Phi.