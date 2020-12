Vaccine ngừa COVID-19 mang tên mRNA-1273 do công ty công nghệ sinh học Moderna (Mỹ) phát triển đã trở thành vaccine ngừa COVID-19 thứ hai được cấp phép ở Mỹ, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 18-12, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine mRNA-1273 sau khi một nhóm chuyên gia bên ngoài (được FDA mời) đã xác nhận hiệu quả của loại vaccine này.

"Với việc có sẵn hai loại vaccine ngừa COVID-19, FDA đã tiến thêm một bước quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu đang mỗi ngày gây ra rất nhiều ca nhập viện và tử vong ở Mỹ" - người đứng đầu FDA, Tiến sĩ Stephen Hahn, chia sẻ.



Vaccine ngừa COVID-19 do công ty Moderna (Mỹ) đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Mỹ. Ảnh: GETTY

Trước đó, hôm 11-12, FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine BNT162b2 do công ty dược phẩm Pfizer (Mỹ) và công ty công nghệ sinh học BioNTech (Đức) hợp tác phát triển.

Cả hai loại vaccine của Moderna và của nhóm Pfizer-BioNTech đều là vaccine sử dụng công nghệ ARN thông tin (mRNA). Hiệu quả bảo vệ của hai loại vaccine này đều cao, trong đó vaccine BNT162b2 (95%) cao hơn một chút so với vaccine mRNA-1273 (94,1%).

Mỹ là nước đầu tiên cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Moderna. Công ty này cho biết họ đã lên kế hoạch xin giấy phép đầy đủ cho việc sử dụng vaccine mRNA-1273 ở Mỹ vào năm 2021.

Công ty Moderna đã làm việc với chính quyền Washington để phân phối 5,9 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, sớm nhất là vào cuối tuần này.

Trong năm nay, giới chức Mỹ dự kiến nhận khoảng 20 triệu liều vaccine từ Moderna. Con số này có thể tăng lên 85-100 triệu liều vào cuối quý 1 năm 2021, trước khi hoàn thành 200 triệu liều vào cuối tháng 6-2021.

Với điều kiện bảo quản ít khắc nghiệt hơn so với vaccine của Pfizer-BioNTech, vaccine của Moderna có thể được chuyển đến các vùng xa xôi và khó tiếp cận ở Mỹ.