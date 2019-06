Mỹ cho phép chế tạo bom ở Saudi Arabia?

Đài Press TV đưa tin, theo một báo cáo được công bố trên tờ The New York Times hôm 7-6, chính quyền Trump đã cho phép Raytheon, một nhà thầu quốc phòng của quân đội Mỹ, hợp tác với Saudi Arabia để chế tạo và lắp ráp các thành phần của bom thông minh Paveway trong lãnh thổ vương quốc này.





Tổng thống Donald Trump quảng bá vũ khí Mỹ cho Saudi Arabia. Ảnh: GETTY

Cụ thể hơn, các thành phần bao gồm hệ thống điều khiển, thẻ mạch và thiết bị điện tử hướng dẫn.

Thông báo được đưa ra là kết quả của tuyên bố khẩn cấp quốc gia mà các quan chức Nhà Trắng đã ban hành hồi tháng trước để để bán 22 loại vũ khí cho Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất với tổng trị giá 8,1 tỉ USD không cần thông qua Quốc hội Mỹ.

Mặc dù Mỹ đã bán bom thông minh và các vũ khí khác cho Riyadh, nhưng cho đến nay vẫn bảo mật quá trình phát triển công nghệ cao, vì lý do an ninh quốc gia, theo The New York Times.

Tuy nhiên, ngay lập tức thông báo trên đã "làm dấy lên lo ngại rằng Saudi Arabia có thể tiếp cận công nghệ rồi sau đó tự sản xuất các phiên bản bom vũ khí dẫn đường chính xác của Mỹ và sử dụng để tấn công dân thường kể từ khi họ bắt đầu không kích Yemen bốn năm trước".

Ông William Hartung, giám đốc Dự án Vũ khí và An ninh tại Trung tâm Chính sách Quốc tế, cảnh báo rằng việc trao cho Saudi Arabia khả năng phát triển bom công nghệ cao có thể gây ra hậu quả tai hại cho người dân Yemen, vốn đang phải chịu đựng cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Trong một cuộc điều tra chi tiết được công bố vào tháng trước, The New York Times tiết lộ rằng Ả Rập Saudi đã "đặt mua hơn 27.000 tên lửa trị giá ít nhất 1,8 tỷ USD từ riêng Raytheon", và "khoảng 650 triệu USD trong số các đơn đặt hàng Raytheon đã đến sau khi cuộc chiến Saudi ở Yemen bắt đầu".

Hồi tháng 3-2015, Ả Rập Saudi và một số đồng minh trong khu vực đã phát động chiến dịch chống lại Yemen với mục tiêu đưa chính phủ cũ do Saudi Arabia ủng hộ trở lại nắm quyền. Tuy nhiên, Riyadh đã không hoàn thành mục tiêu của mình.

Trong lúc đó, Mỹ cùng với một số nước phương Tây cung cấp cho chính quyền Riyadh các vũ khí và thiết bị quân sự tiên tiến cũng như hỗ trợ hậu cần và tình báo.