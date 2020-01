Trả lời phỏng vấn tờ The Wall Street Journal bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Davos (Thụy Sĩ) hôm 21-1, Tổng thống Donald Trump cho biết đang có kế hoạch đưa thêm một số quốc gia vào danh sách công dân bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Dù vậy, ông không tiết lộ cụ thể các nước này.

Cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley khẳng định sắc lệnh cấm nhập cảnh kể từ khi được ban hành hồi năm 2017 đã hết sức thành công trong việc bảo vệ nước Mỹ và đảm bảo an ninh trên toàn thế giới.



Người dân Mỹ biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump hồi năm 2018. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

"Do yêu cầu an ninh quốc gia, nếu một quốc gia muốn tham gia chương trình nhập cảnh vào Mỹ, họ dĩ nhiên phải tuân thủ mọi biện pháp an ninh và phòng, chống khủng bố của Mỹ, vì chúng tôi không muốn để khủng bố và các mối nguy an ninh khác ngang nhiên đi qua biên giới Mỹ" - ông Gidley nhấn mạnh.

Sắc lệnh cấm nhập cảnh năm 2007 nhắm vào công dân của năm nước chủ yếu theo đạo Hồi là Iran, Libya, Syria, Somalia và Yemen. Nhiều người chỉ trích cho rằng đó là quyết định bài Hồi giáo và khiến dư luận Mỹ chia rẽ dữ dội.

Tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đầu tháng này cho biết Washington đang xem xét hạn chế cấp thị thực đối với công dân bảy quốc gia gồm Belarus, Tanzania, Kyrgyzstan, Eritrea, Nigeria, Sudan và Myanmar. Tuy nhiên, một quan chức giấu tên cho biết danh sách này mới chỉ dừng ở mức bản thảo, chưa được thông qua chính thức.