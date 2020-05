Tờ The Miami Herald ngày 19-5 đưa tin bà Rebekah Jones - một chuyên gia làm việc cho Sở Y tế bang Florida vừa bị sa thải mà lý do theo lời chuyên gia này nói là do không đồng ý sửa số liệu thống kê COVID-19 theo yêu cầu của chính quyền bang.

Cụ thể, bà Jones cho biết bà bị buộc phải sửa một số dữ liệu liên quan đến thời gian người nhiễm COVID-19 ở đây bắt đầu biểu lộ các triệu chứng.

Trong tuyên bố chính thức về việc bị sa thải, chuyên gia này tỏ ý quan ngại về độ cởi mở và tính minh bạch của chính quyền bang Florida liên quan tới thông tin về tình hình dịch COVID-19 ở đây.



Chuyên gia Rebekah Jones khi còn làm việc ở Sở Y tế Florida (Ảnh chụp hồi tháng 12-2019). Ảnh: TWITTER

Trong khi đó, phát ngôn viên của Thống đốc Ron DeSantis - bà Helen Aguirre Ferré khẳng định bà Jones bị sa thải vì "vô kỷ luật".

"Bà Rebekah Jones đã nhiều lần có hành vi vô kỷ luật trong lúc làm việc khi tự ý chỉnh sửa bộ số liệu COVID-19 của Sở Y tế Florida mà không có góp ý hay chấp thuận từ tập thể lẫn cấp trên. Các hành động này rất thiếu tôn trọng những người đã làm việc không ngơi nghỉ để cung cấp dữ liệu về dịch bệnh cần thiết cho công chúng. Chính xác và minh bạch là những thứ không thể thiếu trong giai đoạn khó khăn hiện nay", phát ngôn viên Helen Aguirre Ferré phát biểu.

Bình luận về các diễn biến trên, thành viên Nghị viện bang Miami - ông Jose Javier Rodriguez khẳng định cần mở cuộc điều tra chính thức vào quyết định của chính quyền Florida. Theo ông, vụ việc sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm khi chính quyền có thể yêu cầu sửa số liệu để phục vụ mục đích riêng.

Nhiều ý kiến cho rằng việc yêu cầu bà Rebekah Jones sửa số liệu là để bang này đủ điều kiện mở cửa kinh tế lại trong thời gian tới. Thống đốc bang Ron DeSantis gần đây cũng liên tục nhắc đến việc mở cửa lại.