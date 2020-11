Tình trạng nhiễm và tử vong vì COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm ở Mỹ. Chỉ trong ngày 18-11, số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 trên toàn nước Mỹ đã lên đến con số kỷ lục 75.000 người, hãng tin Channel News Asia cho biết.

Các chuyên gia y tế Mỹ tin rằng việc người dân đổ xô ra đường và tổ chức những buổi hội họp ở nhà trong các kỳ nghỉ lễ, kết hợp với thời tiết lạnh đã khiến mức độ lây nhiễm gia tăng. Tình hình này tạo thêm áp lực cho các cơ sở y tế vốn đang gặp nhiều khó khăn từ khi dịch bệnh bùng phát.

Các quan chức chính quyền ít nhất 21 tiểu bang đã lệnh áp dụng lại những biện pháp giãn cách xã hội trong tháng này, bao gồm giới hạn số người tại các sự kiện đông người cũng như yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Theo thống kê của trang Worldometer, Mỹ hiện đã có hơn 256.000 người tử vong trong tổng số 11.873.727 ca nhiễm COVID-19.



Biển báo thiếu hụt mặt hàng giấy vệ sinh ở một siêu thị tại Pittsburgh, bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 17-11. Ảnh: AP

Mỹ lại khan giấy vệ sinh

Số ca nhiễm COVID-19 tăng cao khiến tình trạng thiếu hụt giấy vệ sinh trầm trọng trở lại ở Mỹ. Người dân đổ xô ra các siêu thị và cửa hàng tiện lợi mua dự trữ, buộc các nhà bán lẻ phải giới hạn số lượng giấy bán ra.

Thương hiệu bán lẻ Mỹ hàng đầu thế giới Walmart hôm 17-11 tiết lộ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu về nguồn cung mặt hàng vệ sinh ở một số cửa hàng, CNA cho hay.

Các chuỗi siêu thị Kroger và Publix phải hạn chế lượng giấy vệ sinh mà người mua hàng có thể mua sau khi nhu cầu mua tăng đột biến gần đây. Công ty chuyên bán lẻ trực tuyến Amazon cũng chuyển sang tập trung bán chủ yếu các mặt hàng như khăn lau và khăn giấy ướt.

Tình trạng thiếu hụt giấy vệ sinh đã từng xảy ra hồi tháng 3, khi đại dịch lần đầu tiên bùng phát ở Mỹ và người dân nước này buộc phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhà và không được đi ra ngoài.



Mặt hàng giấy vệ sinh đang được lùng mua ở Mỹ. Ảnh: AP

Theo công ty nghiên cứu thị trường Mỹ IRI, 21% kệ hàng khăn giấy và giấy vệ sinh tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi Mỹ hiện đều đã trống trơn.

Nguyên nhân khác cho sự thiếu hụt này là do 10% lực lượng lao động tại các nhà máy sản xuất giấy vệ sinh đang phải cách ly do họ đã tiếp xúc với những người nhiễm với COVID-19, CNA đưa tin.

Cô Kelly Anderson sống ở TP Colorado Springs, bang Colorado cho biết hiện cô đang rất cần mua thêm giấy vệ sinh khi hai đứa con của cô phải ở nhà vì trường của cả hai đã chuyển sang dạy trực tuyến.

Dù nguồn cung hàng đang cạn kiệt ở một số khu vực, song Walmart khẳng định họ có thể đảm bảo lượng hàng dự trữ nhiều hơn so với hồi tháng 3. Amazon tuyên bố họ cũng đang làm việc với các nhà sản xuất để đảm bảo có đủ số lượng khăn giấy ướt, khăn giấy khô và nước rửa tay trong kho của mình.



Băng cảnh báo được dán xung quanh sân chơi của một trường học ở Manhattan sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại TP New York vào ngày 27-9. Ảnh: REUTERS

Trường học ở New York đóng cửa vì dịch bệnh

Thị trưởng TP New York - ông Bill de Blasio tuyên bố đóng cửa các trường học ở thành phố này và sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 19-11, do số ca nhiễm COVID-19 tăng cao ở New York và cả nước Mỹ, theo CNA.

Nhiều giáo viên ở New York đã tỏ ra nhẹ nhõm hơn trước thông báo của ông de Blasio khi họ lo sợ nguy cơ lây nhiễm đang lan nhanh khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, việc này cũng gây khó khăn cho các bậc cha mẹ đang đi làm buộc phải sắp xếp thời gian ở nhà để chăm sóc con cái.

"Tôi có thể mất việc. Hiện tôi đang mắc kẹt giữa các hóa đơn và con trai mình, và đó là một lựa chọn khó khăn. Thực sự khó khăn" - Felix Franco, 30 tuổi, một nhân viên bưu điện Mỹ cho hay.

Franco đã nghỉ việc sau khi nhiễm COVID-19 hồi tháng 3 và dự định trở lại làm việc sau hai tuần nữa.



Các nhân viên y tế Mỹ đang lấy mẫu xét nghiệm máu của người dân. Ảnh: REUTERS

TP New York, tâm chấn của đại dịch COVID-19 ở Mỹ hồi đầu năm, đã chứng kiến đợt bùng phát mới từ cuối mùa thu.

Các trường học tại đây phải thực hiện chương trình giảng dạy bán thời gian kể từ tháng 9, với 1,1 triệu học sinh chia nhau học vừa trực tiếp trên lớp vừa học trực tuyến, CNA đưa tin.

Tuy nhiên, ông de Blasio khẳng định tất cả các hoạt động giảng dạy sẽ chuyển sang trực tuyến hoàn toàn từ 19-11, sau khi số ca nhiễm với COVID-19 ở thành phố này tăng cao trở lại.

"Thật không may, điều này có nghĩa là các trường học công lập sẽ đóng cửa vào ngày mai, thứ năm, ngày 19-11. Chúng ta phải đánh trả đợt bùng phát dịch thứ hai này" - Thị trưởng TP New York viết trên trang Twitter của ông.