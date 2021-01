Tờ The New York Times cho biết cơ quan y tế Mỹ đang điều tra trường hợp một bác sĩ ở bang Florida tử vong do mắc phải chứng rối loạn máu trầm trọng bất thường 16 ngày sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Ông Gregory Michael, một bác sĩ sản phụ khoa 56 tuổi ở TP Miami Beach - đã được tiêm vaccine - do tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer phối hợp công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech sản xuất - tại Trung tâm Y tế Mount Sinai vào ngày 18-12 và qua đời 16 ngày sau đó vì xuất huyết não, theo thông tin được vợ của ông là bà Heidi Neckelmann đăng trên Facebook.

Ngay sau khi được tiêm vaccine, bác sĩ Michael đã gặp phải một chứng bệnh cực kỳ nghiêm trọng được gọi là giảm tiểu cầu miễn dịch cấp tính, khiến máu của ông không thể đông đúng cách.

Theo bà Neckelmann, ba ngày sau khi chồng bà tiêm vaccine, ông Michael đi xét nghiệm máu và phát hiện mức độ tiểu cầu của mình ở mức không. Ông sau đó được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.



Bác sĩ Gregory Michael trong một bức ảnh được vợ đăng trên Facebook. Ảnh: FACEBOOK

Bà Neckelmann, người đã từ chối phỏng vấn qua điện thoại do đang chuẩn bị tang lễ, cho biết ông Michael “hoàn toàn không có bất kỳ bệnh lý nào, cũng như chưa bao giờ gặp phải phản ứng phụ với bất kỳ loại thuốc hay vaccine nào".

Bà còn khẳng định thêm rằng chồng bà là một người khỏe mạnh, năng động, không hút thuốc hay sử dụng loại thuốc nào.

Trong hai tuần liền, các bác sĩ đã cố gắng nâng cao số lượng tiểu cầu của ông Michael và "các chuyên gia từ khắp nơi trên đất nước đã tham gia vào việc chữa trị cho ông" - bà Neckelmann viết trên Facebook.

Bà Neckelmann tiết lộ bà kể câu chuyện của chồng mình để mọi người biết về “tác dụng phụ” có thể có của vaccine và “nó không tốt cho tất cả mọi người, trong trường hợp gia đình bà, đã phá hủy một cuộc sống tươi đẹp, một gia đình hoàn hảo, và đã ảnh hưởng đến rất nhiều người trong cộng đồng”.



Trung tâm Y tế Mount Sinai ở bang Florida, nơi bác sĩ Gregory Michael đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong một tuyên bố sau đó, đại diện Pfizer cho hay họ đang “tích cực điều tra” vụ việc, song công ty này “không tin rằng vụ việc có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào với vaccine” của họ.

Khoảng chín triệu người ở Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine Pfizer/BioNTech hoặc của công ty dược phẩm Moderna, cả hai loại đều được ủy quyền sử dụng tại Mỹ, theo The New York Times.

Cho đến nay, những ca phản ứng thuốc nghiêm trọng gồm 29 trường hợp sốc phản vệ, một người phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Không có trường hợp tử vong nào. Nhiều người khác gặp phải các tác dụng phụ như đau cánh tay, mệt mỏi, nhức đầu hoặc sốt, nhưng chỉ thoáng qua.

Các cơ quan liên bang và địa phương hiện đang điều tra cái chết của ông Michael. Một số chuyên gia cho biết trường hợp của ông rất bất thường nhưng có thể là một phản ứng nghiêm trọng khác với vaccine.

Bộ Y tế Florida đã gửi thông tin về cái chết của bác sĩ Michael đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) để điều tra. Phát ngôn viên của CDC tuyên bố cơ quan sẽ "đánh giá tình hình khi có thêm thông tin và sẽ cập nhật kịp thời về những gì đã biết và bất kỳ hành động cần thiết nào”.



Những lọ vaccine ngừa COVID-19 được xếp phía trước logo tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer. Ảnh: REUTERS

Ông Darren J. Caprara - phát ngôn viên văn phòng giám định y khoa Quận Miami-Dade - tiết lộ văn phòng vẫn đang điều tra cái chết của bác sĩ Michael và vẫn chưa hoàn tất báo cáo khám nghiệm tử thi hoặc xác định nguyên nhân tử vong.

Bác sĩ Jerry L. Spivak - một chuyên gia về rối loạn máu tại Đại học Johns Hopkins - cho rằng dựa trên mô tả của bà Neckelmann, ông nghĩ rằng “vụ việc chắc chắn có liên quan đến phản ứng phụ của vaccine”.

“Điều này sẽ rất hiếm khi xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra và có thể xảy ra một lần nữa” - ông Spivak nhận định. Mặc dù vậy, ông vẫn khuyên mọi người không nên ngừng việc tiêm chủng vì vụ việc này.

Mỹ là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất vì đại dịch COVID-19. Theo số liệu thống kê từ trang worldometers.info, tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ có tới 23.616.345 ca dương tính, trong đó 393.928 bệnh nhân đã tử vong.