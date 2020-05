Ngày 9-5, hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc “sốc” trước việc Washington thay đổi quan điểm với một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hiệp Quốc (LHQ) về vấn đề đại dịch COVID-19.

Nguồn tin từ các nhà ngoại giao nói với Reuters rằng có vẻ Hội đồng Bảo an đã đạt được một thỏa hiệp vào cuối ngày 7-5 vừa qua và đồng thuận với dự thảo do Pháp và Tunisia soạn. Thay vì đề cập trực tiếp là “WHO”, dự thảo đã sử dụng cụm từ "các cơ quan y tế chuyên ngành".

Tuy nhiên, Mỹ vẫn không đồng thuận vì dù không nói thẳng là WHO nhưng dự thảo vẫn nhắc đến tổ chức y tế này.

"Mỹ trước đó đã đồng ý với văn bản thỏa hiệp. Thế nhưng, thật sốc và hối tiếc rằng Washington đã thay đổi ý kiến của mình” – một nhà ngoại giao giấu tên từ Trung Quốc nói Reuters hôm 9-5.

Ngược lại, một nhà ngoại giao giấu tên nói với Reuters rằng hiện Mỹ không có thỏa thuận gì về dự thảo trên, dù trước đó phái đoàn của Mỹ tại LHQ cũng đã đánh giá lại nội dung dự thảo.



Các thành viên của HĐBA LHQ mở đầu một phiên họp hôm 10-3 về vấn đề Afghanishtan. Ảnh tư liệu REUTERS

Trong hơn sáu tuần qua, 15 thành viên thường trực và không thường trực của HĐBA cố gắng tìm sự đồng thuận bằng văn bản nhằm ủng hộ kêu gọi của người đứng đầu LHQ Antonio Guterres về một lệnh hưu chiến toàn cầu để tập trung vào giải quyết đại dịch COVID-19.

Mỹ và Trung Quốc (hai thành viên thường trực (HĐBA) cũng đã nhất trí ủng hộ về dự thảo nghị quyết này.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán soạn thảo của HĐBA đã bị ảnh hưởng bởi tranh cãi của Trung Quốc và Mỹ về vấn đề liên quan đến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Washington không muốn đề cập WHO trong dự thảo nghị quyết, còn Bắc Kinh nhấn mạnh rằng WHO cần phải được đưa vào văn bản này.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao và giới phân tích tiếp tục dự đoán sẽ có sự thống nhất toàn cầu về một lệnh hưu chiến toàn cầu và tập trung giải quyết đại dịch COVID-19, theo Reuters.

Đại sứ Pháp tại LHQ Nicolas de Riviere nói rằng: "Chúng tôi vẫn đang cố gắng đạt được kết quả tích cực và cố gắng để có một sự thỏa hiệp".