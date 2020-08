Thứ trưởng ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị David Hale ngày 13-8 tuyên bố Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ tham gia điều tra vụ nổ kinh hoàng tại thủ đô Beirut của Lebanon hôm 4-8.

“FBI sẽ sớm tham gia cùng các nhà điều tra ở Lebanon và các quốc gia khác theo lời mời của chính quyền Lebanon nhằm giúp tìm ra lý do dẫn đến vụ nổ này” - ông Hale tuyên bố trong chuyến đi đến khu vực cảng cảng Beirut bị phá hủy trong vụ nổ

Ông cũng thúc giục Lebanon thay đổi bộ máy chính trị để “đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra sự việc nào như vậy nữa”.

Hãng tin Reuters dẫn lời Thứ trưởng Hale khẳng định Lebanon cần “cải cách kinh tế và tài chính, chấm dứt tình trạng tham nhũng và những lời hứa suông”.



Khung cảnh tan hoang sau vụ nổ lớn ở cảng Beirut, Lebanon ngày 4-8. Ảnh: REUTERS

Trước đó Tổng thống Lebanon Michel Aoun cho biết chính quyền nước này, với sự trợ giúp từ các quốc gia khác, sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ có thật là do sơ suất, một tai nạn hay do “sự can thiệp từ bên ngoài”.

Được biết Tổng thống Aoun đã nhờ Pháp cung cấp hình ảnh vệ tinh tại bến cảng. Một tàu Hải quân Hoàng gia Anh cũng đã được triển khai tới Beirut để khảo sát địa điểm này.



Một nhân viên an ninh đứng bảo vệ bên ngoài nơi quốc hội Lebanon tổ chức cuộc họp ngày 13-8. Ảnh: REUTERS

Vụ nổ tại cảng Beirut hôm 4-8 đã làm ít nhất 172 người thiệt mạng, 6.000 người bị thương, khoảng 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa của họ và 30-40 người vẫn còn mất tích, theo Reuters.

Nhà chức trách cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do thiếu các biện pháp bảo quản an toàn 2.750 tấn ammonium nitrate được lưu trữ nhiều năm trong một nhà kho tại bến cảng.

Chính phủ Lebanon ước tính thiệt hại từ vụ nổ gây ra lên tới hơn 15 tỉ USD. Một quan chức nước này thừa nhận năng lực tài chính của Lebanon hiện "rất hạn chế", khó có thể bù đắp được mọi tổn thất.



Các thành viên lực lượng an ninh Lebanon lập chốt chặn đường để ngăn người biểu tình đến nơi quốc hội Lebanon đang tổ chức phiên họp ngày 13-8. Ảnh: REUTERS

Nhiều quốc gia khẳng định sẵn sàng cung cấp các gói viện trợ cho Lebanon. Tuy nhiên họ cũng tuyên bố rõ rằng sẽ không giúp Lebanon thoát khỏi tình trạng kinh tế suy sụp nếu nước này không có biện pháp để giải quyết vấn nạn tham nhũng.

Ông Hale cho biết Washington sẽ ủng hộ bất kỳ chính phủ mới nào của Lebanon nếu "phản ánh đúng ý chí của người dân". Trước đó toàn bộ chính phủ của Thủ tướng Lebanon Hassan Diab đã tuyên bố từ chức vào ngày 10-8.

Trong bối cảnh chật vật khắc phục hậu quả của vụ nổ cảng Beirut, Lebanon lại ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng cao. Số người mắc bệnh COVID-19 cùng những người bị thương trong vụ nổ đã gây áp lực cho các bệnh viện nước này.