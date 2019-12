Mỹ gấp rút ngăn chặn chính phủ đóng cửa

Đài NBC cho biết Hạ viện đã thông qua hai biện pháp trong dự luật hỗ trợ tài chính cho chính phủ đến hết ngày 30-9-2020. Thượng viện Mỹ cần thông qua dự luật này để đến ngày 20-12 tới Tổng thống Donald Trump ký ban hành thành luật và duy trì các hoạt động của chính phủ liên bang .

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu 1,4 ngàn tỉ USD này chưa đầy một ngày sau khi các nhà lập pháp công bố các nội dung chi tiết. Dự luật chi tiêu này không chỉ làm tăng chi tiêu trong nước và quân sự, mà còn tạo ra một số thay đổi quan trọng, theo NBC.

“Dự luật này tạo ra một khoản đầu tư mạnh mẽ trong củng cố quân đội, đảm bảo nguồn vốn xây dựng tường biên giới ở phía Nam”, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Richard Shelby cho biết.

“Cả hai đảng đã làm việc chăm chỉ trong vài tháng qua đã đảm bảo một con đường lưỡng đảng tiến lên để hoàn thành năm tài khóa 2020 sắp tới”, ông nói thêm.



Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Richard Shelby. Ảnh: REUTERS

Một số gói chi tiêu chính được nhắc đến bao gồm hơn 1,3 triệu USD cho việc xây dựng hàng rào biên giới với Mexico (số tiền này không thay đổi so với năm ngoái nhưng vẫn ít hơn so với mong muốn của Tổng thống Trump), hơn 25 triệu USD cho nghiên cứu chống bạo lực súng đạn, ngân sách hỗ trợ cho các thành viên và nhân viên quân sự liên bang và 22 triệu USD cho việc chi tiêu quốc phòng, an ninh…

Ngoài ra, dự luật này đã loại bỏ một số công cụ được sử dụng để hỗ trợ ngân sách cho Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe (hay còn gọi là Obamacare), tăng độ tuổi mua thuốc lá lên 21.

Mặc dù được thông qua nhưng một số thành viên đảng của Cộng hòa tại Hạ viện lại phản đối dự luật trên vì gia tăng chi tiêu và thông qua dự luật một cách nhanh chóng.

Trong khi đó, phía Nhà Trắng xác nhận dự luật cho phép Tổng thống linh hoạt trong các thỏa thuận chuyển quỹ quốc phòng sang xây dựng tường biên giới và cho các nhà đàm phán ngân sách.

Tổng thống Donald Trump rất hoan nghênh và ủng hộ kế hoạch chi tiêu khổng lồ này từ Hạ viện và sẽ ký ban hành thành luật vào ngày 20-12 tới, hãng tin Reuters dẫn lời Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway.



Tổng thống Donald Trump hoan nghênh việc Hạ viện thông qua gói chi tiêu khổng lồ ngăn Chính phủ đóng cửa lần nữa. Ảnh: REUTERS

“Tổng thống rất vui mừng với thông tin trên, cuối cũng nội dụng dự kiến sẽ có trong dự luật chi tiêu, và ông ấy rất vui khi ký để đưa nó thành luật”, ông Conway nói.