Ngày 31-5, Nhà Trắng cho biết Mỹ đã trao cho Brazil hai triệu liều thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine (HCQ) để điều trị COVID-19, dù loại thuốc này chưa được chứng minh hiệu quả chống lại virus SARS-CoV-2, theo đài Channel News Asia.

Thuốc HCQ được sử dụng để điều trị bệnh sốt rét trong nhiều thập niên. Nó cũng được dùng chữa bệnh rối loạn tự miễn lupus và viêm khớp dạng thấp.

Mỹ cũng sẽ gửi 1.000 máy thở đến Brazil để hỗ trợ quốc gia này chống chọi với dịch COVID-19. Tính đến nay, Brazil đã có 514.992 người nhiễm COVID-19, cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ việc sử dụng thuốc HCQ để điều trị COVID-19 và nói rằng ông đang sử dụng loại thuốc này để phòng bệnh COVID-19.



Tổng thống Donald Trump nói chuyện với Tổng thống Jair Bolsonaro trong cuộc gặp ở Nhà Trắng vào ngày 19-3-2019. Ảnh: AP

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy thuốc HCQ có thể điều trị hoặc ngăn ngừa COVID-19 hiệu quả. Thậm chí, có những lo ngại cho rằng loại thuốc này có thể khiến tình trạng bệnh nhân nặng hơn.



Giống như ông Trump, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cũng là người ủng hộ thuốc HCQ. Ông Bolsonaro đã sa thải hai bộ trưởng y tế chỉ trong vòng một tháng vì đã có ý kiến trái ngược với mình trong việc mở rộng sử dụng loại thuốc này cũng như ngăn cản ông mở cửa trở lại nền kinh tế.

Mặc dù Brazil đã mất 30.000 người vì dịch COVID-19, Tổng thống Bolsonaro vẫn quyết định nới lỏng giãn cách xã hội và tiếp tục giải đấu bóng đá quốc gia năm nay.



Thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine. Ảnh: AP

Tuần trước, một bài báo đăng trên tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet đã kết luận rằng việc dùng thuốc HCQ để điều trị COVID-19 là không hiệu quả và có thể làm tăng nguy cơ về tim, thậm chí dẫn đến tử vong. Khoảng 100 bác sĩ và các nhà khoa học đã đặt câu hỏi về tính xác thực từ cơ sở dữ liệu bệnh viện để đi đến kết luận trên.



Tại Mỹ, thuốc HCQ đã được cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp để điều trị bệnh nhân COVID-19 với điều kiện bệnh nhân này phải được theo dõi tim chặt chẽ.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã yêu cầu các bác sĩ không kê đơn rộng rãi thuốc HCQ. Thêm vào đó, loại thuốc này chỉ được dùng trong thử nghiệm lâm sàng điều trị COVID-19.

Ngày 25-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ đã tạm dừng thử nghiệm thuốc HCQ để điều trị COVID-19 do lo ngại về sự an toàn của loại thuốc này, bao gồm cả những vấn đề được nêu trong bài báo đăng trên The Lancet.

Tính đến sáng 1-6, Mỹ đã mất 106.195 người vì dịch COVID-19, trong số 1.837.170 ca nhiễm, theo trang thống kê Worldometer.