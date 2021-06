Hãng tin Sputnik ngày 23-6 cho biết Mỹ và Israel đã tiến hành đàm phán tìm cách đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) của Iran khi hai nước đều nghi ngờ Iran đang vũ khí hóa cho nhóm tay súng người Hồi giáo dòng Shia trong khu vực.

Theo đó, tại cuộc họp, cả hai quốc gia đã đề cập tới việc thiết lập vùng cấm bay với các thiết bị bay không người lái của Iran ở khu vực Trung Đông.

Trước đó ba tuần, nhóm công tác liên ngành đối phó với mối đe dọa từ UAV và tên lửa dẫn đường chính xác của Iran nhằm vào Israel và các đồng minh khác của Mỹ đã họp lần đầu tiên.



Một chiếc máy bay không người lái cảm tử của Iran. Ảnh: PRESS TV

Nhóm của Mỹ do Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) về Trung Đông và Bắc Phi Brett McGurk dẫn đầu trong khi nhóm Israel do Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Reuven Ezer dẫn đầu.

Cuộc họp dựa trên một thỏa thuận đạt được hồi tháng 4 giữa hai cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ và Israel là ông Jake Sullivan và ông Meri Ben Shabbat. Theo đó, phía Israel đề xuất một cơ cấu hợp tác khu vực gồm các quốc gia khác ở khu vực Ả Rập cũng bị UAV và tên lửa Iran đe dọa.

Nguồn tin Israel tiết lộ nhóm công tác sẽ tiếp tục tổ chức thêm các cuộc họp khác trong khoảng thời gian tới vì chính quyền Mỹ coi mối đe dọa từ UAV với lính Mỹ ở Trung Đông là ưu tiên hàng đầu cần giải quyết, đồng thời lo ngại một khi công nghệ này phổ biến, mối đe dọa sẽ trở nên tồi tệ hơn.



Mỹ và Israel dự tính thiết lập vùng cấm bay với các thiết bị máy bay không người lái của Iran ở khu vực Trung Đông. Ảnh: SPUTNIK

Căn cứ al-Asad, nơi phần lớn lính Mỹ đang đồn trú ở Iraq, đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa. Giới chức Mỹ thường đổ lỗi cho các nhóm tay súng trong khu vực do Iran hậu thuẫn về các cuộc tấn công.

Theo Sputnik, hôm 8-5, một vụ tấn công bằng UAV nhắm vào căn cứ al-Asad đã làm hư hỏng một nhà chứa máy bay. Một tháng sau, vào ngày 6-6, hai chiếc UAV có vũ trang đã bị bắn hạ cũng tại khu vực này.

Bên cạnh đó, Israel đã bắn hạ một UAV gần không phận Israel ở thành phố đông bắc Beit She’an hồi tháng 5. Cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu lúc bấy giờ cáo buộc lực lượng Iran ở Syria hoặc Iraq đã phóng chiếc UAV đó.

Vào năm 2018, một UAV đã bay vào khu vực miền bắc Israel từ phía Syria và bị máy bay Israel bắn hạ. Đáp trả lại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào tài sản Iran ở Syria.