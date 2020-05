Trong một bức thư gửi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreysus mới đây, Mỹ kêu gọi các đồng minh của mình là Canada, Úc, Pháp, Đức, New Zealand, Anh và Nhật Bản phối hợp yêu cầu WHO cho Đài Loan tham gia Hội nghị Y tế Toàn cầu (WHA) dự kiến diễn ra cuối tháng này với tư cách quan sát viên.

“Chúng ta biết dịch bệnh không hề quan tâm đến bạn là người ở nơi nào. Vì vậy chúng tôi kêu gọi cho Đài Loan tham dự hội nghị để cùng giải quyết các vấn đề cấp bách trong việc đảm bảo an toàn sức khỏe toàn cầu" - bức thư của Mỹ viết.



"Trước những gì COVID-19 đang gây ra khắp thế giới, việc các thành viên Liên Hiệp Quốc cùng đồng lòng để Đài Loan tham dự WHA vào tháng 5 này là một hành động đúng đắn”, theo bức thư của Mỹ.

Trong bức thư của mình, Mỹ và các đồng minh cảnh báo việc cô lập Đài Loan khỏi cộng đồng y tế quốc tế "không chỉ tạo mối lo ngại nghiêm trọng về vấn đề sức khỏe cộng đồng, mà còn là một trở ngại lớn đối với những nỗ lực chống dịch trong hiện tại và tương lai".

Mỹ cũng cho rằng cộng đồng thế giới sẽ bị "tổn hại" khi các thông tin quan trọng về an toàn sức khỏe từ WHO không được "lan truyền một cách tự do và dễ dàng" đến với các nước và vùng lãnh thổ khác, hãng tin Sputnik cho biết.



Mỹ kêu gọi các nước đồng minh cho Đài Loan tham dự Hội nghị WHO về COVID-19. Ảnh: AP

Bức thư được gửi sau khi Trưởng cố vấn pháp lý Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Steven Solomon, nói rằng Tổng giám đốc WHO không có nhiệm vụ phải mời Đài Loan tham dự WHA.

"Chỉ các quốc gia thành viên mới có quyền xác định các chính sách của tổ chức tại các cuộc hội nghị của WHO (chẳng hạn như WHA), đưa ra quyết định cuối cùng về những gì được thảo luận cũng như xác định ai được tham gia với tư cách quan sát viên. Để nói rõ hơn, đại diện các quốc gia chỉ được mời thêm phía bên ngoài tham dự khi mọi thành viên còn lại đều đồng ý với việc đó” - ông Solomon khẳng định.

Phát biểu của ông sau đó đã gây nên những ý kiến trái chiều giữa các quốc gia thành viên WHO.

Thể hiện sự tiếc nuối với quyết định của WHO loại trừ Đài Loan khỏi hội nghị WHA, Mỹ gọi Đài Loan trong bức thư là một bên có trách nhiệm, có chuyên môn khoa học và kỹ thuật "giúp cứu sống nhiều người trên thế giới".

Về phần mình, Trung Quốc trước đó đã phản đối mạnh mẽ việc Đài Loan trở thành quan sát viên của WHO, xem đây là hành vi vi phạm chính sách "Một Trung Quốc" khi quốc gia này vẫn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai của họ.

Trong khi đó, một báo cáo của Ủy ban đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung cho rằng việc Đài Loan bị loại trừ khỏi hội nghị của WHO có thể "gây nguy hại đến vấn đề sức khỏe người dân toàn cầu".

Theo thống kê từ Worldometer, hiện tại Đài Loan xác nhận 440 ca dương tính với COVID-19, trong đó chỉ có bảy ca tử vong - một con số "thấp đáng kinh ngạc" đối với vùng lãnh thổ có dân số 23,6 triệu người.

Hiện phía WHO vẫn chưa đưa ra phản hồi về bức thư của Mỹ.