Ngày 26-2, Mỹ thông báo liệt chỉ huy nhóm dân quân Kata'ib Hezbollah được Iran hậu thuẫn vào danh sách các đối tượng khủng bố, hãng tin Sputnik cho hay.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo liệt Tổng Thư ký Ahmad Al-Hamidawias của lực lượng Kata'ib Hezbollah vào danh sách phần tử Khủng bố toàn cầu đặc biệt (SDGT).

"Nhóm Kata'ib Hezbollah đang tiếp tục đặt ra các mối đe dọa cho lực lượng Mỹ ở Iraq", Điều phối viên vấn đề chống khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Nathan Sales giải thích.



Lực lượng dân quân thân Iran Kata'ib Hezbollah. Ảnh: AFP

Lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn này bị Mỹ cáo buộc là thủ phạm gây ra vụ tấn công ngày 27-12-2019 vào căn cứ không quân K-1 ở Kirkuk, miền bắc Iraq, khiến một nhà thầu quân sự Mỹ thiệt mạng, bốn lính Mỹ và hai nhân viên an ninh Iraq bị thương.

Tuy nhiên, báo The New York Times ngày 6-2 dẫn lời lãnh đạo lực lượng tình báo Iraq tại căn cứ K-1, Chuẩn tướng Ahmed Adnan cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới là thủ phạm gây ra vụ tấn công nhắm vào căn cứ này.

Bất chấp thông tin của phía Iraq, Washington vẫn khẳng định nhóm Kata'ib Hezbollah mới là thủ phạm. Lực lượng tình báo Mỹ nói có đủ bằng chứng cho lời cáo buộc này, nhưng không chia sẻ nó với phía Iraq.

Vụ tấn công ở căn cứ K-1 được coi là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công hạ sát Thiếu tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm 3-1.

Vụ tấn công đã làm căng thẳng Mỹ-Iran, cũng như tình hình toàn Trung Đông, càng thêm gay gắt, kéo theo hành động trả đũa của Iran hôm 8-1. Sau đó, nhiều căn cứ thường xuyên có quân Mỹ đồn trú ở Iraq cũng thường xuyên bị các nhóm dân quân tấn công bằng tên lửa.