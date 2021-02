Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ buộc những kẻ đứng sau vụ nã rocket vào căn cứ của Mỹ ở Iraq hôm 15-2 phải chịu hậu quả, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 15-2, đại diện lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho biết một căn cứ của Mỹ trong khu vực do người Kurd kiểm soát ở miền bắc Iraq đã bị trúng ít nhất ba quả rocket. Một nhà thầu quân sự thiệt mạng trong khi một quân nhân Mỹ cùng với tám người khác bị thương.

Ngày 17-2, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Washington đang điều tra vụ việc. Bà Psaki tuyên bố Mỹ “bảo lưu quyền phản ứng một cách kịp thời” theo cách do Washington lựa chọn.



Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trong cuộc họp báo hôm 17-2. Ảnh: AP

Bà Psaki lưu ý rằng Washington sẽ chờ kết quả điều tra vụ việc để đưa ra các hành động tiếp theo và lưu ý rằng Nhà Trắng vẫn ưu tiên dùng các biện pháp ngoại giao để giải quyết căng thẳng liên quan.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói rằng: “Công bằng mà nói, sẽ có hậu quả đối với bất kỳ nhóm nào chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này”.

Vụ tấn công xảy ra chỉ hai ngày trước khi Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức phiên họp đầu tiên sau khi ông Biden nhậm chức ở Nhà Trắng. Lãnh đạo ngành quốc phòng các nước thành viên NATO đang thảo luận về các sứ mệnh của khối ở Iraq và Afghanistan.

Ngày 17-2, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ hy vọng các bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên sẽ thống nhất triển khai một sứ mệnh mở rộng để tăng cường huấn luyện và tham vấn cho lực lượng an ninh của Iraq.

Ông Stoltenberg nói rằng động thái này nhằm đáp ứng tình hình thực tế và phù hợp với đề nghị từ chính quyền Baghdad.

Một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ với Reuters rằng Lầu Năm Góc rất hoan nghênh nỗ lực này của NATO, song người này không nói rõ Washington có định đóng góp quân số một khi sứ mệnh này của NATO được thực hiện hay không.