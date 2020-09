Mỹ thông báo trong tháng 9, nước này sẽ rút bớt 2.200 quân khỏi Iraq, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 9-9, Tướng Thủy quân Lục chiến Frank McKenzie, Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Trung của Mỹ (CENTCOM - chịu trách nhiệm khu vực Trung Đông), cho biết số binh lính nước này đồn trú ở Iraq sẽ giảm từ 5.200 xuống còn 3.000.

"Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ năng lực cho đồng minh để giúp đỡ lực lượng Iraq và cho phép chúng tôi giảm dấu ấn của mình tại Iraq", ông McKenzie nói trong chuyến thăm Iraq.

Các quan chức trong liên quân quốc tế ở Iraq (do Mỹ dẫn đầu) cho biết 5.200 quân đã được bố trí để chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhưng bây giờ, lực lượng Iraq đã gần như đủ khả năng tự xử lý tàn quân IS.



Lính Mỹ rút khỏi căn cứ Taji (Iraq) hôm 23-8. Ảnh: REUTERS

Trước đó, trong ngày 8-9, một quan chức cấp cao ở Washington đã tiết lộ với Reuters rằng kế hoạch rút quân của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm được công bố. Trong tháng 8, Reuters cũng đưa tin quân số Mỹ tại Iraq có thể giảm đi một phần ba.

Riêng tại căn cứ Taji, cách thủ đô Baghdad (Iraq) khoảng 20 km, liên quân quốc tế đã rút đi hôm 23-8 và trao lại quyền quản lý cho lực lượng an ninh Iraq.

Thông tin Mỹ sẽ rút quân khỏi Iraq đã xuất hiện từ đầu năm 2020, sau vụ tướng Qassem Soleimani của Iran bị Mỹ tấn công hạ diệt ngay tại sân bay quốc tế Baghdad. Vụ việc khiến Quốc hội Iraq bỏ phiếu yêu cầu Mỹ rút quân.

Ngày 6-1, người đứng đầu các lực lượng Mỹ tại Iraq, Chuẩn tướng William H. Seely III đã gửi thư thông báo ý định này nhưng ngay sau đó, Lầu Năm Góc nói rằng bức thư là một sự "nhầm lẫn". Thậm chí, Washington còn đe dọa cắt toàn bộ viện trợ quân sự trong tài khóa 2020 nếu Iraq kiên quyết đòi Mỹ rút quân.

Đây được coi là động thái thể hiện quyết tâm của ông Trump, từng bước thực hiện hóa lời cam chấm dứt "các cuộc chiến không hồi kết" của lực lượng Mỹ ở nước ngoài.