Mỹ tính điều 120.000 quân tới Trung Đông phòng Iran tấn công

Theo tờ The New York Times ngày 13-5, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump một kế hoạch quân sự bổ sung, trong đó có phương án triển khai 120.000 binh sĩ tới Trung Đông để chống lại cái gọi là mối đe dọa của Iran.

Dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, tờ The New York Times cho biết ông Shanahan trình bày kế hoạch quân sự trên trong cuộc họp với các cố vấn an ninh hàng đầu của ông Trump hôm 9-5.



Binh sĩ Mỹ cùng phương tiện quân sự ở Mosul, Iraq năm 2016. Ảnh: REUTERS

Trong số những người dự cuộc họp này có Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) Gina Haspel, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford. Ông Shannahan tóm tắt sơ bộ về kế hoạch cập nhật nhằm đối phó với Iran, sau đó mời tướng Dunford trình bày các phương án tác chiến.



Ông Dunford đã nêu ra một số đề xuất quân sự, trong đó phương án quan trọng nhất là triển khai 120.000 quân tới Trung Đông nhằm đối phó với nguy cơ Iran tấn công lực lượng Mỹ hoặc tăng tốc quá trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Đây là lực lượng quân sự tương đương số quân Mỹ sử dụng để xâm lược Iraq năm 2003 và có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để huy động.

Nhà Trắng hiện chưa có phản hồi. Lầu Năm Góc cũng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

The New York Times cho biết, hiện chưa rõ Tổng thống Trump đã được báo cáo về kế hoạch quân sự cập nhật này hay chưa và liệu ông có đồng ý điều động lượng lớn binh sĩ như vậy quay lại Trung Đông hay không, sau nỗ lực giảm bớt hiện diện quân sự của Mỹ ở Syria, Iraq và Afghanistan. Khi được hỏi về việc thay đổi chế độ ở Iran hôm 13-5, Trump trả lời: "Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra với Iran. Nếu họ làm bất cứ điều gì, đó sẽ là sai lầm tệ hại".

Mỹ trước đó cũng đã xây dựng kế hoạch quân sự đối với Iran. Trong kế hoạch này, Lầu Năm Góc dự định tiến hành một chiến dịch tấn công mạng có mật danh Nitro Zeus nhằm phá hoại mạng lưới điện và năng lực quân sự của Iran.



Tiêm kích F/A-18E Super Hornet cất cánh từ sàn tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Biển Đỏ hôm 10-5. Ảnh: REUTERS



Căng thẳng giữa Mỹ và Iran dâng cao sau khi Tổng thống Trump rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) 2015 hay còn được biết đến là thỏa thuận hạt nhân Iran, nhằm kiềm chế các hoạt động hạt nhân của Iran và áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt lên Tehran.



Nhà lãnh đạo Mỹ muốn Iran đồng ý một thỏa thuận kiểm soát vũ khí lớn hơn và đã điều một tàu sân bay cùng bốn máy bay ném bom B-52 tới Trung Đông để phô diễn sức mạnh chống lại cái mà Washington gọi là "mối đe dọa với lực lượng Mỹ trong khu vực". Mỹ cũng đang triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong khu vực.

Iran cáo buộc Mỹ đang tiến hành "chiến tranh tâm lý", gọi sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông là vì một "mục tiêu" nào đó chứ không phải do bị đe dọa, đồng thời tuyên bố sẽ "đáp trả không thương tiếc" bất cứ hành động quân sự nào của Washington.

B-52, F-35, F-15 của Mỹ tập trận gần Iran

Theo hãng tin Sputnik, máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ ngày 12-5 hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện cùng tiêm kích tàng hình F-35A và chiến đấu cơ hạng nặng F-15C tại Trung Đông, sau khi được điều đến căn cứ ở Qatar nhằm đối phó với Iran.

Bốn chiếc B-52H xuất phát từ căn cứ Không quân Al Udeid tham gia tập trận với tàu sân bay USS Abraham Lincoln được giả định làm mục tiêu.



Chiếc oanh tạc cơ B-52H của Mỹ cất cánh từ căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar hôm 12-5. Ảnh: SPUTNIK



"Đây là nhiệm vụ đầu tiên của nhóm oanh tạc cơ tại khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ phụ trách, nhằm bảo vệ lực lượng và các lợi ích của Mỹ trong khu vực", Bộ tư lệnh Trung tâm thuộc không quân Mỹ (AFCENT) ra thông cáo cho biết.



Bốn “pháo đài bay” B-52 đã sử dụng tàu sân bay USS Abraham Lincoln làm mục tiêu để tấn công giả định dưới sự hỗ trợ của phi đội F-15C và F-35A.

Không quân Mỹ cũng công bố hình ảnh cho thấy các tiêm kích F-35A Lightning II và F-15C Eagle thực hiện sứ mệnh bay “răn đe”, cũng như được tiếp liệu từ máy bay KC-135.

Trước đó, quân đội Mỹ triển khai lực lượng, bao gồm nhóm tàu sân bay tác chiến USS Abraham Lincoln, tàu vận tải đổ bộ USS Arlington mang theo các hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot và máy bay ném bom B-52, đến Trung Đông với cáo buộc Iran chuẩn bị tấn công. Ông Bolton tuyên bố hành động của Mỹ là lời đáp trả trước một loạt dấu hiệu và cảnh báo liên quan tới khả năng tấn công từ Iran.