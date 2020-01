Bộ Nội vụ Mỹ quyết định “trùm mền” gần 800 máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất nhưng để ngỏ khả năng sử dụng chúng trong các trường hợp khẩn cấp, theo South China Morning Post (SCMP).

Quyết định tạm ngưng sử dụng các máy bay không người lái mua từ Trung Quốc trong các hoạt động không khẩn cấp vốn được Mỹ thông qua vào tháng 10-2019 và được Bộ trưởng Nội vụ Mỹ David Bernhardt chính thức chỉ đạo áp dụng ngày 29-1. Lý do được Bộ Nội vụ Mỹ đưa ra là nhằm “đảm bảo, giải quyết các vấn đề an ninh mạng, công nghệ và sản xuất trong nước”, theo SCMP.

“Máy bay không người lái để đánh giá, thu thập và duy trì thông tin liên quan đến cơ sở hạ tầng, giao thông và quốc phòng quan trọng của Mỹ. Tuy nhiên, một số thông tin được thu thập do máy bay không người lái có thể có giá trị đối với các tổ chức và chính phủ nước ngoài”, quyết định của Bộ Nội vụ Mỹ nêu rõ.



Mỹ không sử dụng máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất nhằm đảm bảo, giải quyết các vấn đề an ninh mạng. Ảnh: THE VERGE

Quyết định của Bộ trưởng Bernhardt nói rằng Bộ Nội vụ Mỹ sẽ có 30 ngày để ban hành các hướng dẫn thực hiện.

Tuy nhiên, quyết định này vẫn để mở khả năng sử dụng các máy bay không người lái mua từ Trung Quốc cho các tình huống khẩn cấp như chữa cháy rừng, tìm kiếm, cứu nạn, xử lý các thảm họa thiên nhiên. Thêm nữa, các hoạt động huấn luyện sử dụng máy bay không người lái vẫn được cấp phép.

Ngay sau khi có lệnh “đắp chiếu” trên, nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới của Trung Quốc - công ty công nghệ SZ DJI (tại Thẩm Quyến, Trung Quốc) đã ra tuyên bố bày tỏ thất vọng trước quyết định của Bộ Nội vụ Mỹ.

“Đó là sự đối xử không công bằng đối với một quốc gia mà công nghệ đã được kiểm tra đủ hiệu suất, bảo mật và độ tin cậy”, theo tuyên bố từ Công ty DJI.

Công ty này còn nói thêm rằng những lo ngại này có rất ít liên quan đến an ninh, mà “thay vào đó là một hành động mang động cơ chính trị để giảm sự cạnh tranh thị trường và ủng hộ công nghệ máy bay không người lái sản xuất trong nước đó, mà không quan tâm đến giá trị của chúng”, theo SCMP.

Tờ SCMP cho biết hồi tháng 5-2019, Bộ An ninh nội địa Mỹ đã ra thông báo cảnh báo các công ty nước này về những rủi ro dữ liệu nếu sử dụng máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất.

Tháng 10-2019, Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt cũng đã ban hành lệnh tạm dừng mua thêm máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất.