Mỹ và người Kurd nối lại chiến dịch chống IS tốc độ nhanh hơn

Binh sĩ Mỹ đóng gần tỉnh Deir Ez Zor đã hợp tác với các đồng minh người Kurd thực hiện một chiến dịch mới chống tàn quân IS ở đông Syria, bất chấp những tuyên bố chiến thắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị đánh bại.



Xe quân sự Mỹ ở Syria. Ảnh: SPUTNIK

Chỉ có một nhóm nhỏ binh sĩ Mỹ ở lại Syria để bảo vệ các giếng dầu ở miền đông nước này, nhưng điều đó không có nghĩa họ không làm gì cả. CJTF-OIR), liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu, thông báo một chiến dịch mới xóa sổ IS cùng với những lực lượng ở Syria.

Tư lệnh CJTF-OIR Eric Hill trong một cuộc họp báo hôm 23-11 nói rằng ngày 22-11, lực lượng liên quân Mỹ đã thu giữ “một lượng đáng kể” các loại vũ khí nhỏ, thiết bị nổ tự chế và đạn dược, đồng thời bắt giữ hơn 10 tay súng IS, theo trang tin Military.com.

Sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi Syria, có khoảng 500 binh sĩ Mỹ vẫn còn đóng tại nước này.

Chiến dịch này sẽ đóng tại Deir Ez Zor, một tỉnh của Syria nằm trên sông Euphrates và là nơi có nhiều mỏ dầu. Deir Ez Zor cũng là nơi IS thiết lập chỗ đứng cuối cùng hồi mùa xuân năm ngoái.

“Trong những ngày và những tuần sắp tới, tốc độ chống tàn quân IS sẽ nhanh hơn”, Tướng Kenneth F. McKenzie – người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, nói với báo giới tại hội nghị an ninh Đối thoại Manama hôm 23-11, theo báo The New York Times.

“Những gì chúng tôi đang nói về là những nhóm người gây ra sự tàn phá theo sau sự kiện vương quốc Hồi giáo caliphate. Họ vẫn có sức mạnh gây ra thương tích, vẫn có sức mạnh gây ra bạo lực”, ông McKenzie lưu ý.

Bất chấp việc Mỹ rút quân khỏi biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ tháng trước và cho phép lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đẩy lùi lực lượng dân quân người Kurd khỏi khu vực biên giới, ông McKenzie cho hay quan hệ giữa Mỹ và lực lượng người Kurd vẫn “khá tốt”.

Một báo cáo được công bố trong tháng 11 bởi Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) nhấn mạnh rằng IS đã “khai thác cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ và việc Mỹ rút khỏi Syria để khôi phục khả năng và nguồn lực bên trong Syria và tăng cường khả năng lên kế hoạch tấn công ra nước ngoài”.

“Về lâu dài, IS sẽ có thể tìm cách giành quyền kiểm soát trở lại một số trung tâm đông dân của Syria và mở rộng dấu chân của họ trên toàn cầu”, báo cáo của DIA cảnh báo. Báo cáo nhấn mạnh rằng cái chết của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi sẽ có thể ảnh hưởng rất ít đến khả năng thiết lập lại tổ chức của nhóm này”.