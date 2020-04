Báo South China Morning Post dẫn nguồn tin thân tín nói rằng một hội nghị trực tuyến giữa các lãnh đạo G20 (nhóm 19 quốc gia có nền kinh tế lớn và Liên minh châu Âu) dự kiến diễn ra ngày 24-4 vừa qua đã bị hủy vào phút chót do mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nguồn tin này nói rằng Mỹ vẫn kiên quyết buộc WHO phải chịu trách nhiệm về các phản ứng ban đầu khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Còn phía Trung Quốc mạnh mẽ từ chối tham dự thảo luận về các đề xuất điều tra WHO.

“Như vậy, hội nghị trực tuyến này đã bị hủy vào phút chót” - South China Morning Post dẫn nguồn tin nói.



Hội nghị trực tuyến G20 về đối phó với đại dịch COVID-19 diễn ra hồi tháng 3-2020. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tuy nhiên, nguồn tin này cho hay một hội nghị thượng đỉnh như vậy vẫn có thể diễn ra trong tương lai gần nếu Mỹ và Trung Quốc đạt được một thỏa hiệp về vấn đề WHO, hoặc chí ít cũng bày tỏ vấn đề WHO trong cộng đồng G20.

South China Morning Post cho biết hội nghị trực tuyến trên không nằm trong chương trình nghị sự chính thức do Saudi Arabia - nước giữ vai trò chủ tịch G20 năm 2020 công bố.

Hiện ban tổ chức G20 chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự việc trên.

Tương lai quan hệ Mỹ - Trung có thể sẽ tồi tệ hơn

Lý giải sự việc trên, GS Shen Dingli - chuyên gia ngành quan hệ quốc tế thuộc ĐH Phục Đán (Trung Quốc) nói: “Trung Quốc cho rằng Mỹ ngưng tài trợ cho WHO để loại bỏ vai trò lãnh đạo của tổ chức này trong cuộc chiến chống COVID-19 và cố đổ lỗi cho Trung Quốc. Ngược lại, Mỹ thấy rằng WHO là "một phần của Trung Quốc" và Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những tổn thất nặng nề do COVID-19 gây ra”.

“Mối quan hệ giữa Mỹ-Trung vốn đã không tốt. Tương lai có thể trở nên xấu hơn” - ông Shen nói.



GS Shen Dingli dự đoán quan hệ Mỹ-Trung trong tương lai còn tệ hơn nữa. Ảnh: ĐẠI HỌC PHỤC ĐÁN

Cùng nhận định, GS Jia Qingguo - giảng viên Khoa Nghiên cứu quốc tế tại ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết quan hệ Mỹ-Trung đã xấu đi trong nhiều năm, đặc biệt sự bùng phát COVID-19 càng làm mối quan hệ này tồi tệ hơn nữa.

“Đây là dịp để hai nước hợp tác để đối phó với đại dịch nhưng Mỹ đổ lỗi cho Trung Quốc, ngược lại những phản ứng của Trung Quốc càng tạo nên sự đối đầu sâu sắc giữa hai nước” - ông Jia nói với South China Morning Post.

Ông Jia bày tỏ thêm rằng nếu ông Trump tái đắc cử nhiệm kỳ 2 vào tháng 11 tới thì quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh sẽ leo thang thành một “cuộc đối đầu toàn diện”.

G20 còn nhiều hội nghị khác trong tương lai

Ngày 26-3 vừa qua, G20 đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên để đối phó với COVID-19. Lãnh đạo các thành viên G20 đồng ý “thực hiện mọi nỗ lực để vượt qua đại dịch và đưa ra gói cứu trợ 5.000 tỉ USD để giúp nền kinh tế toàn cầu vượt qua khủng hoảng”.

Kể từ lần hội nghị đó, với vai trò Chủ tịch G20, Saudi Arabia còn tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến khác giữa bộ trưởng các ngành y tế, thương mại, tài chính, nông nghiệp và lao động trong G20.

Ngày 24-4, hội nghị trực tuyến giữa các bộ trưởng du lịch đã được tổ chức và sắp tới ngày 4-5, một hội nghị khác về nền kinh tế số cũng sẽ diễn ra.

Ngoài ra, một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo G20 dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Riyadh của Saudia Arabia vào ngày 21 và 22-11 tới.